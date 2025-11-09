Головна Країна Політика
Зеленський ввів «особливі» санкції: хто потрапив під обмеження

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Зеленський ввів «особливі» санкції: хто потрапив під обмеження
Глава держави наголосив, що Україна надасть пропозиції щодо нових санкцій відповідним партнерам
фото: Офіс президента

Відтепер під санкціями – російські урядовці, агент ФСБ з інформаційних диверсій, представник інформаційного управління Генштабу Росії

Президент України Володимир Зеленський підписав два укази про впровадження рішень Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс президента.

«Підписав нові рішення про санкції України. І це зараз особливі рішення. Росія намагається затягнути війну, розширює свої спроби виправдати агресію та «нормалізувати» окупацію українських територій. Також нещодавно з’явилось і демонстративне політичне рішення Росії про застосування «санкцій» проти українських посадовців, зокрема проти прем’єр-міністра України. Така поведінка Росії заслуговує на значно більший тиск світу та розширення меж цього тиску», – зазначив президент.

Перший указ запроваджує санкції проти восьми фізичних осіб, які є учасниками злочинів проти України та українців, привласнили майно аграрного сектору, зернові культури, об’єкти культурної спадщини, ведуть інформаційні операції проти нашої держави та впроваджують освітні стандарти РФ із антиукраїнськими наративами на тимчасово окупованих територіях України.

Відтепер під санкціями – російські урядовці, агент ФСБ з інформаційних диверсій, представник інформаційного управління Генштабу Росії, а також наближений до російського очільника фінансист Кирило Дмитрієв, який займається залученням російських інвестицій у ключові галузі економіки іноземних держав, та особи, які виправдовують збройну агресію РФ.

Глава держави наголосив, що Україна надасть пропозиції щодо нових санкцій відповідним партнерам.

Другим указом запроваджені санкції проти п’яти юридичних осіб – російських видавництв, які працюють на виправдання агресії, поширення російської пропаганди у світі, а також насаджування антиукраїнських настроїв на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

«Працюватимемо над тим, щоб ці видавництва не могли брати участь у міжнародних книжкових виставках, а їхня продукція була вилучена з онлайн-платформ продажу по всьому світу», – наголосив радник – уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Раніше президент України Володимир Зеленський підписав два укази, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо синхронізації 19-го пакета санкцій Євросоюзу та запровадження обмежень проти російських суб’єктів, які працюють на видобуток ресурсів в Арктиці.

Також раніше Володимир Зеленський підписав укази про введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони щодо застосування санкцій

Теги: росія санкції Володимир Зеленський Україна майно

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

