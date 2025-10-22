Головна Країна Політика
Зеленський прибув до Королівства Швеція

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Зеленський прибув до Королівства Швеція
Офіційний візит Володимира Зеленського до Королівства Швеція
фото: скріншот з відео

На порядку денному – двостороння оборонна співпраця та «оголошення в галузі експорту»

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 22 жовтня, розпочав офіційний візит до Королівства Швеція. Українського лідера зустріли для проведення ключових переговорів з Прем’єр-міністром країни Ульфом Крістерссоном. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Як зазначили у шведському уряді, головними темами зустрічі стануть війна Росії проти України та подальше двостороннє співробітництво у сфері оборони між двома державами.

На зустрічі у Стокгольмі, окрім глав урядів, будуть присутні кілька ключових міністрів Швеції, зокрема міністр оборони Пол Йонсон, міністр закордонних справ Марія Мальмер Стенергард, міністр енергетики, бізнесу та промисловості Ебба Буш та міністр освіти та інтеграції Сімона Мохамссон.

Після завершення переговорів Ульф Крістерссон та Володимир Зеленський проведуть спільну пресконференцію, на якій очікується «оголошення в галузі оборонного експорту».

Нагадаємо, Україна та Швеція уклали угоду про спільне виробництво оборонної продукції. Між оборонними відомствами двох країн підписано лист про наміри, який має на меті створити умови для реалізації спільних проєктів у сфері оборонної промисловості. Документ передбачає сталість та взаємність співпраці, а також обмін технологіями й досвідом для посилення оборонно-промислових комплексів обох держав.

До слова, авіаційна коаліція попросила Швецію тимчасово не передавати Україні багатоцільові винищувачі Gripen, щоб уникнути ускладнень у навчанні та обслуговуванні кількох типів літаків одночасно.

Теги: Володимир Зеленський Швеція

