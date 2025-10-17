Зеленський у США зустрівся з представниками виробника Patriot

Президент: Дякую Raytheon за готовність і надалі підтримувати Україну

Президент: Існують рішення, які можуть посилити захист життя в Україні

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками оборонної компанії Raytheon, яка, зокрема, виробляє системи Patriot. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Розповів про ситуацію на полі бою та посилення Росією ударів проти наших людей і цивільної інфраструктури. Обговорили спроможності виробництва компанії Raytheon, можливі шляхи нашої співпраці для зміцнення протиповітряної оборони й збільшення далекобійних можливостей України та перспективи українсько-американського виробництва. Існують рішення, які можуть посилити захист життя в Україні. Працюємо на всіх рівнях, щоб забезпечити їх реалізацію», – наголосив президент.

Зеленський додав: «Дякую Raytheon за готовність і надалі підтримувати Україну».

Як повідомлялося, 16 жовтня Володимир Зеленський прибув із візитом до Сполучених Штатів. Президент анонсував низку важливих зустрічей, спрямованих на посилення оборони та енергетичної стійкості держави.