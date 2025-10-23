Росія замовила велику партію ядерно-сумісних «Калібрів»

Постачання ракет має забезпечити конструкторське бюро «Новатор», яке з 2022 року перебуває під санкціями

Згідно з опублікованими закупівельними документами, доступ до яких отримав «Мілітарний», російське оборонне відомство замовило 56 крилатих ракет 3М-14С сімейства «Калібр» зі «спеціальною бойовою частиною» – тобто з можливістю оснащення ядерною боєголовкою, інформує «Главком».

Відповідальне за постачання підприємство – дослідно-конструкторське бюро «Новатор», яке з 2022 року перебуває під санкціями. Ракети мають бути поставлені до 2026 року.

Модель 3М-14С має інерціально-супутникову систему наведення і здатна летіти на малих висотах, що ускладнює її виявлення засобами ППО. Ракети цього типу можуть нести як ядерні, так і звичайні боєголовки – на практиці росія часто застосовує звичайні варіанти зарядів. «Калібри» розміщуються на фрегатах, корветах, малих ракетних кораблях і підводних човнах, Чорноморський флот регулярно запускає неядерні версії з баз у Новоросійську.

Різні модифікації сімейства поділяються на варіанти для підводних і надводних носіїв (позначення «К» і «Т» відповідно). Наявність додаткової партії 3М-14С підвищує ударний потенціал флоту та створює додаткові виклики для систем раннього виявлення і протиповітряної оборони.

Як повідомлялося, протягом кількох років Росія таємно закуповувала західні сонарні системи, підводні дрони та складні антени, щоб захистити свій атомний підводний флот в Арктиці та ускладнити спроби США та НАТО відстежувати російські підводні човни.

Журналісти видання з’ясували, що Росія систематично купувала високотехнологічне обладнання для свого підводного флоту через мережу підставних компаній. Зокрема, підводна система спостереження «Гармонія» створювалася з використанням технологій із США та Європи.

Нагадаємо, що українські розвідники отримали детальну інформацію про найновіший атомний підводний крейсер Росії – К-555 «Князь Пожарський» проєкту 955А «Борєй-А», який є ключовою складовою ядерної тріади Кремля. За даними Головного управління розвідки Міноборони України, у їхньому розпорядженні опинилися внутрішні документи, що містять поіменні списки особового складу екіпажу, бойові інструкції та схеми корабля, включно з організацією життєзабезпечення та діями екіпажу у надзвичайних ситуаціях.