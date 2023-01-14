Росіяни зранку атакували Очаків: багато руйнувань

На одному з об’єктів цивільної інфраструктури сталася пожежа

Вранці, 14 січня, з 06:09 ворог вкотре завдавав ударів з РСЗВ по м. Очаків та Очаківській громаді. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

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«Внаслідок чого пошкоджені вікна у багатоповерхівці, відбулося займання гаража та двох автомобілів. Внаслідок влучань реактивних снарядів, на одному з об’єктів цивільної інфраструктури сталася пожежа», – йдеться в повідомленні.

Інформація про постраждалих уточнюється.

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Крім того, о 6:30 внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено житловий будинок у населеному пункті Куцурубської громади. Попередньо, постраждалих немає.

Нагадаємо, що вчора в Очакові поховали трирічного хлопчика, серце якого розірвалося від вибухів.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники обстріляли Харків ракетами С-300. Попередньо чотири прильоти.

До слова, триває 325-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Завдаючи ударів по населених пунктах, ворог продовжує знищувати інфраструктуру та помешкання цивільного населення, тим самим порушує норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

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Протягом минулої доби противник завдав 15 авіаційних та 5 ракетних ударів, з них два – по цивільній інфраструктурі Костянтинівки Донецької області. Здійснив понад 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема і по Херсону.