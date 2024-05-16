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Зеленський: Нашим силам вдалося додати впевненості напрямку Вовчанська

Катерина Іванова
glavcom.ua
Зеленський: Нашим силам вдалося додати впевненості напрямку Вовчанська
Важливо примусити Росію до реального, справедливого миру всіма засобами, а український захист від штурмів та ударів при цьому – вирішальний, – президент
фото: Офіс президента України

Зеленський: Були сьогодні доповіді щодо подальших намірів окупанта – до всіх варіантів ми готуємось

У традиційному вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський розповів про обстановку на фронті, зокрема на Харківщині та Донеччині.

Очільник держави провів у Харкові засідання Ставки, де було обговорено деталі бойових дій на Харківщині та захисту людей, українських позицій, потреб підрозділів, які захищають наші позиції.

«Зараз завдяки нашим Силам, нашим заходам вдалося додати впевненості напрямку Вовчанська. Але російські обстріли не припиняються, загрози є. Сьогодні, зокрема, був поранений керівник адміністрації Вовчанська. Наші контрударні дії тривають – тривають і в інших районах у прикордонні Харківщини. І наших результатів у відбитті штурмів, у знищенні окупанта має стати більше», – зауважив гарант.

За його словами, важливо примусити Росію до реального, справедливого миру всіма засобами, а український захист від штурмів та ударів при цьому – вирішальний.

Також Зеленський повідомив про ситуацію на Донеччині: «Покровський, Краматорський, інші... Там найбільша кількість бойових зіткнень, найбільш жорсткі обставини. Звичайно, цей напрямок не залишаємо без уваги».

Президент додав, що після повернення в Київ говорив із прем’єр-міністром Польщі Туском. Лідери держав обговорили українські потреби, системи «Петріот», які могли б відчутно змінити ситуацію на Харківському напрямку, «окремо обговорили російські терористичні удари по наших регіонах у західній частині України – ту загрозу, яку удари по газовій інфраструктурі несуть усім у Європі, не лише нам, але й нашим сусідам».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з польським прем'єр-міністром Дональдом Туском. Розмова Зеленського й Туска стосувалась ситуації в Харківській області, де російські сили почали новий наступ, та потреб України в протиповітряній обороні «для захисту Харкова й інших регіонів».

Раніше повідомлялося, що Сили оборони виявляють місця скупчення ворога та знищують його на Харківському напрямку, не дозволяючи росіянам закріпитись у північній частині Вовчанська.

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Теги: Володимир Зеленський президент Офіс президента

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