Російські добровольці показали, як нищать окупантів на околиці Вовчанська

Воїни продемонстрували, як стріляють із кулеметів у росіян, що поховалися в будинках

Бійці «Російського добровольчого корпусу», що воюють на боці України, знищують окупантів на околицях Вовчанська. Відео цього процесу вони опублікували y Telegram.

На ньому можна побачити, як вони стріляють із кулеметів у росіян, що засіли в сусідніх будинках.

Пізніше добровольці переїхали на машині в більш безпечне місце і продовжили свою роботу.

Нагадаємо, міністр оборони Рустем Умєров розповів, що Україна побудувала лінії оборони на Харківському напрямку вісім місяців тому, завдяки чому тепер може відбивати ворожі атаки. Водночас Сили оборони потребують більше озброєння.

Як повідомлялося, противник розширив зону активних бойових дій на Харківському напрямку майже на 70 км, таким чином намагаючись примусити ЗСУ задіяти додаткову кількість бригад зі складу резерву.