Російська авіація РФ вісім разів атакувала наші позиції на півдні

З втратами ворог ретирувався

Літаками штурмової авіації РФ та ударними гелікоптерами за минулу добу 8 разів атаковано наші позиції та звільнені населені пункти на півдні країни. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

«На Південнобузькому напрямку противник систематичним застосуванням наявних видів озброєння по лінії зіткнення та в глибині оборони намагається утримати зайняті позиції та не допустити відновлення наступу й звільнення тимчасово захоплених територій Силами оборони», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що спроба проведення штурмових дій в напрямку Васильків – Благодатне, навіть за підтримки броньованої техніки, успіхів не мала. З втратами ворог ретирувався.

«Протягом дня вкотре обстріляно Миколаїв з реактивних систем залпового вогню «Смерч», а навздогін ще й запущений «Ураган». Переслідуючи цілі масштабного руйнування, ворог намагався знищити об’єкти промислової інфраструктури. Людських втрат немає», – зазначають в командуванні.

«Літаками штурмової авіації та ударними гелікоптерами 8 разів атаковано наші позиції та звільнені населені пункти в Баштанському і Миколаївському районах Миколаївщини, а також в Бериславському й Херсонському – Херсонщини. Без наших втрат», – додали у повідомленні.

Нагадаємо, Збройні сили України на півдні знищили чотири російські зенітно-ракетні системи С-300 і зенітно-ракетний гарматний комплекс «Панцир-С1».

Також бійці 93-ї бригади оприлюднили відео знищення російського танка за допомогою американського переносного протитанкового ракетного комплексу Javelin.