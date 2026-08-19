Російські безпілотники атакували Запоріжжя: є загиблий

Один із пошкоджених будинків у Запоріжжі

Шестеро людей постраждали внаслідок атаки РФ

Вночі 19 серпня російська окупаційна армія атакувала Запоріжжя безпілотниками. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, передає «Главком».

Унаслідок ворожої атаки російських безпілотників по Запоріжжю загинула одна людина, ще шестеро дістали поранення.

Також пошкоджено житлові та нежитлові будівлі. На місці влучань спалахнула пожежа, там працюють відповідні екстрені та рятувальні служби. Триває ліквідація наслідків обстрілу, інформація щодо стану постраждалих уточнюється.

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Наслідки атаки на Запоріжжя фото: Запорізька ОВА

Як відомо, у ніч на 14 серпня внаслідок чергового ворожого обстрілу Запорізького району травмувалися двоє цивільних осіб, серед яких є мала дитина. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Російський удар прийшовся по проїжджій частині поруч із цивільним автомобілем. У результаті вибуху транспортний засіб зазнав пошкоджень.

Нагадаємо, російські окупаційні війська у ніч на 12 серпня завдали удару по Запоріжжю. Про наслідки ворожої атаки повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

В одному зі спальних районів Запоріжжя під удар потрапив торговельний центр «Епіцентр», де після влучання спалахнула пожежа.

До слова, металургійний комбінат «Запоріжсталь» повністю зупинив роботу через російську атаку.

«Балістичний удар застав працівників на шляху до укриття одразу після оголошення тривоги. На жаль, ця терористична атака забрала життя семи членів команди «Запоріжсталі». Їхня загибель стала великою втратою для родин, близьких і всіх нас. Також серед наших колег 21 поранений», – йдеться у повідомленні «Запоріжсталі».