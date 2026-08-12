Росія атакувала Запоріжжя: пошкоджено «Епіцентр»

Через атаку окупантів без електропостачання залишилися близько 1200 споживачів

Російські окупаційні війська у ніч на 12 серпня завдали удару по Запоріжжю. Про наслідки ворожої атаки повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, передає «Главком».

В одному зі спальних районів Запоріжжя під удар потрапив торговельний центр «Епіцентр», де після влучання спалахнула пожежа. Крім того, пошкоджень зазнав приватний житловий будинок: у будівлі вибито вікна, потрощено ворота та паркан, а також виникло займання, яке рятувальники вже успішно ліквідували. За попередніми даними, внаслідок обстрілів ніхто з жителів не постраждав.

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Наслідки удару по Запоріжжю фото: Запорізька ОВА

Через ворожий удар без електропостачання залишилися близько 1200 споживачів в одному з районів обласного центру. Енергетики готові розпочати відновлювальні роботи одразу після того, як це дозволить зробити безпекова ситуація.

Як відомо, металургійний комбінат «Запоріжсталь» повністю зупинив роботу через російську атаку.

«Балістичний удар застав працівників на шляху до укриття одразу після оголошення тривоги. На жаль, ця терористична атака забрала життя семи членів команди «Запоріжсталі». Їхня загибель стала великою втратою для родин, близьких і всіх нас. Також серед наших колег 21 поранений», – йдеться у повідомленні «Запоріжсталі».

Нагадаємо, у ніч на 11 серпня Росія завдала ракетного удару по Запоріжжю, застосувавши балістичні ракети та керовані авіабомби. Внаслідок атаки загинуло семеро людей, ще 24 особи дістали поранень.