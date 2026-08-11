Металургійний комбінат «Запоріжсталь» зупинив роботу після удару РФ

Фахівці проводять необхідні аварійно-ремонтні роботи

Металургійний комбінат «Запоріжсталь» повністю зупинив роботу через російську атаку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Запоріжсталь».

«Балістичний удар застав працівників на шляху до укриття одразу після оголошення тривоги. На жаль, ця терористична атака забрала життя семи членів команди «Запоріжсталі». Їхня загибель стала великою втратою для родин, близьких і всіх нас. Також серед наших колег 21 поранений», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок ворожої атаки пошкоджено енергетичні підрозділи та інфраструктуру запорізьких підприємств «Метінвесту», основні й допоміжні потужності коксового та доменного виробництв.

«Наразі роботу металургійного комбінату повністю зупинено, інші виробничі майданчики працюють на знижених потужностях. Фахівці оцінюють наслідки ворожої атаки, можливості та терміни відновлення, а також проводять необхідні аварійно-ремонтні роботи», – додається у заяві.

Компанія додала: «Сьогодні і завтра на підприємствах «Метінвесту» приспущені прапори на знак жалоби за загиблими працівниками. Щирі співчуття всім, хто цієї ночі втратив рідних і близьких через атаку Росії на Запоріжжя».

Нагадаємо, у ніч на 11 серпня Росія завдала ракетного удару по Запоріжжю, застосувавши балістичні ракети та керовані авіабомби. Внаслідок атаки загинуло семеро людей, ще 24 особи дістали поранень.