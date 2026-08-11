Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Металургійний комбінат «Запоріжсталь» зупинив роботу після удару РФ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Металургійний комбінат «Запоріжсталь» зупинив роботу після удару РФ
Фахівці оцінюють наслідки ворожої атаки
фото: zaporizhstal.com

Фахівці проводять необхідні аварійно-ремонтні роботи

Металургійний комбінат «Запоріжсталь» повністю зупинив роботу через російську атаку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Запоріжсталь».

«Балістичний удар застав працівників на шляху до укриття одразу після оголошення тривоги. На жаль, ця терористична атака забрала життя семи членів команди «Запоріжсталі». Їхня загибель стала великою втратою для родин, близьких і всіх нас. Також серед наших колег 21 поранений», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок ворожої атаки пошкоджено енергетичні підрозділи та інфраструктуру запорізьких підприємств «Метінвесту», основні й допоміжні потужності коксового та доменного виробництв.

«Наразі роботу металургійного комбінату повністю зупинено, інші виробничі майданчики працюють на знижених потужностях. Фахівці оцінюють наслідки ворожої атаки, можливості та терміни відновлення, а також проводять необхідні аварійно-ремонтні роботи», – додається у заяві.

Компанія додала: «Сьогодні і завтра на підприємствах «Метінвесту» приспущені прапори на знак жалоби за загиблими працівниками. Щирі співчуття всім, хто цієї ночі втратив рідних і близьких через атаку Росії на Запоріжжя».

Нагадаємо, у ніч на 11 серпня Росія завдала ракетного удару по Запоріжжю, застосувавши балістичні ракети та керовані авіабомби. Внаслідок атаки загинуло семеро людей, ще 24 особи дістали поранень.

Читайте також:

Теги: Запоріжжя війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У ніч проти 31 липня російський Волгоград опинився під масованою атакою дронів
Атака дронів на Волгоград зупинила аеропорт та спричинила пожежі
31 липня, 03:57
Російський дрон атакував базу ДСНС на Харківщині
Росіяни атакували базу ДСНС на Харківщині: є поранені (фото)
12 липня, 22:57
Спеціальна лабораторія адаптує дрони «Вампір» («Баба Яга») до супутникового зв'язку
Дрон, від якого тікають росіяни: українські військові продемонстрували, як модернізують «Бабу Ягу»
20 липня, 12:28
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 12 201 танк
Втрати ворога станом на 24 липня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
24 липня, 06:57
ДБР повідомило про нові підозри у справі полку «Скеля»
Оголошено нові підозри у справі про знущання з військових полку «Скеля»
28 липня, 12:32
Зеленський та Драпатий, Скибюк, Хмара, Паліса провели зустріч
Генштаб готує ряд системних змін: деталі від президента
30 липня, 14:58
Наразі на місці прильотів працюють екстрені та комунальні служби
Росія вдарила по житлових будинках у Запоріжжі: загинули люди, є поранені (оновлено)
2 серпня, 21:45
Знищення складів Wildberries може боляче вдарити по економіці Росії
Wildberries може збанкрутувати до кінця року через удари – військовий експерт
5 серпня, 11:30
На думку Круткова, нинішня війна не дає підстав сподіватися на простий сценарій завершення
Відомий комбриг розказав, яким уявляє останній день війни
9 серпня, 16:15

Бізнес

Глава спілки виробників будматеріалів пояснив, чому будівництво стрімко подорожчає
Глава спілки виробників будматеріалів пояснив, чому будівництво стрімко подорожчає
Металургійний комбінат «Запоріжсталь» зупинив роботу після удару РФ
Металургійний комбінат «Запоріжсталь» зупинив роботу після удару РФ
Полиці супермаркетів спорожніли через обстріли РФ: чи очікувати дефіцит продуктів
Полиці супермаркетів спорожніли через обстріли РФ: чи очікувати дефіцит продуктів
«Нова пошта» змінила модель роботи після атак РФ
«Нова пошта» змінила модель роботи після атак РФ
«Це колосальні витрати». Фермери підраховують збитки через нові ціни на дизель
«Це колосальні витрати». Фермери підраховують збитки через нові ціни на дизель
Порожні полиці у «Сільпо» та «Форі». Компанії звернулися до українців
Порожні полиці у «Сільпо» та «Форі». Компанії звернулися до українців

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
361K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 серпня: ситуація на фронті
190K
Вийшла до вбиральні – автобус поїхав: українка залишилася у чужій країні без документів та зв’язку
146K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 серпня 2026
121K
Поповнення в королівській родині. Король Чарльз III став дідусем
89K
Федоров презентував нову концепцію мобілізації без масового розшуку
69K
Чому Путін вдерся до України? Лукашенко вигадав нову причину

Новини

День будівельника України: яскраві листівки, привітання у прозі і віршах та історія свята
9 серпня, 07:00
День військ зв'язку та кібербезпеки: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
8 серпня, 08:45
Яблучний Спас 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
6 серпня, 07:45
Яблучний Спас 2026: що потрібно нести до церкви на Преображення Господнє, традиції, прикмети та заборони цього дня
6 серпня, 06:55
Молдова вводить енергетичні та водні обмеження через критичний рівень води в Дністрі
3 серпня, 21:53
Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в США
3 серпня, 20:05

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua