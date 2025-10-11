Головна Одеса Новини
В Одесі «Шахед» влетів у квартиру багатоповерхівки

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
У Одесі внаслідок атаки зазнали пошкоджень три житлових будинки
фото: ДСНС України/Telegram

Ворожий дрон не вибухнув, тому обійшлося без значних руйнувань в помешканні

В Одесі під час масованої російської атаки в ніч проти 11 жовтня ворожий ударний дрон влетів у житлову квартиру на Французькому бульварі. Відео із «Шахедом» у квартирі опублікували місцеві Telegram-канали, повідомляє «Главком».

На опублікованих кадрах видно розбите вікно, крізь яке влетів російський дрон. Шматки скла лежать на долівці.

Ворожий «Шахед» не вибухнув, тому обійшлося без значних руйнувань.

Над знешкодженням бойової частини ударного дрона працювали вибухотехніки.

В Одесі «Шахед» влетів у квартиру багатоповерхівки фото 1

Як повідомили очевидці місцевому виданню «Думська», дрон влетів у квартиру на 24 поверсі житлового будинку на Французькому бульварі. Мешканців евакуювали.

Близько п’ятої години ранку бойову частину дрона знешкодили.

Нагадаємо, уночі Росія масовано атакувала Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок чого пошкоджено енергетичну та цивільну інфраструктуру. Внаслідок влучань спалахнули: енергетична інфраструктура та триповерхова будівля готельно-ресторанного комплексу.

Теги: росія інфраструктура Одеса

