У Владивостоці стався обвал трьох поверхів коледжу

У Владивостоці стався обвал трьох поверхів навчального корпусу Промислового коледжу енергетики та зв'язку. Прокуратура вже розпочала перевірку через обвал будівлі. Про це повідомляють росЗМІ, пише «Главком».

Попередньо встановлено, що 3 жовтня вранці в приміщенні коледжу, введеного в експлуатацію в 1972 році, стався обвал залізобетонних стельових перекриттів та пошкодження частини фасаду будівлі.

Повідомляється, що постраждалих немає – студенти повинні були прийти на заняття через кілька годин. За словами місцевих жителів, влітку в будівлі проводились ремонтні роботи, причин для занепокоєння не було.

Доступ на територію коледжу обмежено. Слідчі наразі розслідують інцидент.

Нагадаємо, у Росії за дві доби сталося обрушення двох будівель шкіл. В одній з них, у Москві, загинули двоє робітників. 21 вересня в місті Татарськ Новосибірської області обвалилася школа № 5, зведена в 1930-х роках. Зазначається, що на момент аварії в будівлі нікого не було.

Тоді ж у Москві обвалилася школа, де також проводився ремонт. У результаті падіння бетонних плит з четвертого по перший поверх загинули двоє робітників, які перебували в підвалі.