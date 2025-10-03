Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Владивостоці стався обвал трьох поверхів коледжу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
У Владивостоці стався обвал трьох поверхів коледжу
фото: російські пабліки

Студенти повинні були прийти на заняття через кілька годин

У Владивостоці стався обвал трьох поверхів навчального корпусу Промислового коледжу енергетики та зв'язку. Прокуратура вже розпочала перевірку через обвал будівлі. Про це повідомляють росЗМІ, пише «Главком».

Попередньо встановлено, що 3 жовтня вранці в приміщенні коледжу, введеного в експлуатацію в 1972 році, стався обвал залізобетонних стельових перекриттів та пошкодження частини фасаду будівлі.

У Владивостоці стався обвал трьох поверхів коледжу фото 1
фото: росЗМІ

Повідомляється, що постраждалих немає – студенти повинні були прийти на заняття через кілька годин. За словами місцевих жителів, влітку в будівлі проводились ремонтні роботи, причин для занепокоєння не було.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Доступ на територію коледжу обмежено. Слідчі наразі розслідують інцидент.

Нагадаємо, у Росії за дві доби сталося обрушення двох будівель шкіл. В одній з них, у Москві, загинули двоє робітників. 21 вересня в місті Татарськ Новосибірської області обвалилася школа № 5, зведена в 1930-х роках. Зазначається, що на момент аварії в будівлі нікого не було. 

Тоді ж у Москві обвалилася школа, де також проводився ремонт. У результаті падіння бетонних плит з четвертого по перший поверх загинули двоє робітників, які перебували в підвалі.

Теги: росія студенти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін поведений на темі продовження життя
Найбільший страх Путіна
23 вересня, 13:13
Дональд Трамп висловив розчарування через свою нездатність швидко завершити бойові дії в Україні
Трамп закликав Європу припинити купувати російську нафту
4 вересня, 18:24
Венс каже, що після досягнення миру США зможуть мати дуже продуктивні економічні відносини не тільки з Росією, а і з Україною
США хочуть відновити економічні зв'язки з Росією після припинення війни в Україні – Венс
11 вересня, 04:39
Пошкоджено понад 40 житлових будинків, адміністративні будівлі, крамниці та автомобілі
У Костянтинівці внаслідок обстрілу загинуло четверо людей, 10 – поранені
14 вересня, 13:52
Туризм в Україні експерти вважають небезпечним
Найнебезпечніші країни Європи у 2025 році: на якому місці Україна
9 вересня, 08:03
За оцінкою Санду, Росія витратила еквівалент 1% ВВП Молдови на втручання вибори у 2024 році
Фейки, боти та священники: Санду розповіла, як Росія втручається у вибори в Молдові
14 вересня, 18:59
Міжнародна федерація каное (ICF) надала нейтральний статус членами російського військового клубу ЦСКА
Блокування російського спорту на міжнародній арені. Мінспорту подякувало «Главкому» за сприяння
18 вересня, 15:35
Зеленський наголосив, що Путін знаходить будь-яку можливість для продовження війни
Зеленський заявив, що без Китаю путінська Росія – ніщо
24 вересня, 00:14
акета влучила поруч з житловою 9-поверхівкою, внаслідок чого сталася пожежа
Атака на Запоріжжя: кількість постраждалих зросла до 42
28 вересня, 19:58

Соціум

У Владивостоці стався обвал трьох поверхів коледжу
У Владивостоці стався обвал трьох поверхів коледжу
100 тис. пасажирів під загрозою: Ryanair попереджає про скасування рейсів через страйк у Франції
100 тис. пасажирів під загрозою: Ryanair попереджає про скасування рейсів через страйк у Франції
Чи допоможе «стіна з дронів» захиститися Європі від російських БПЛА? Відповідь Sky News
Чи допоможе «стіна з дронів» захиститися Європі від російських БПЛА? Відповідь Sky News
Румунія відмовилась від концерту путіністки Анни Нетребко
Румунія відмовилась від концерту путіністки Анни Нетребко
П’яний українець у Польщі відкусив частину авто поліції
П’яний українець у Польщі відкусив частину авто поліції
Фури з Китаю застрягли на кордоні Казахстану та Росії
Фури з Китаю застрягли на кордоні Казахстану та Росії

Новини

Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua