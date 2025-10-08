Передача Україні ракет Tomahawk стане для Кремля точкою неповернення – ISW

Аналітики стверджують, що попередні постачання західної зброї Україні не спричинили ескалації з боку РФ

Росія не вперше намагається зірвати постачання Україні зброї, погрожуючи «наслідками»

Російські погрози Сполученим Штатам через можливе постачання ракет Tomahawk Україні спрямовані на затримку надання озброєння Києву. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Російська влада продовжує кампанію спрямовану на запобігання продажу США ракет Tomahawk Україні. «ISW продовжує вважати, що Кремль намагається представити потенційне постачання Tomahawk як небезпечну ескалацію, щоб відлякати США від надання такої зброї України», – йдеться у звіті.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що постачання Сполученими Штатами Tomahawk до України буде «серйозною ескалацією», яка нібито не змінить ситуацію на лінії фронту. Водночас він згадав, що ці ракети здатні нести ядерну боєголовку.

Пєсков заявляв, що Володимир Путін «однозначно» висловив позицію щодо того передачі Україні американських ракет. Путін стверджував, що американський військовий персонал нібито буде змушений безпосередньо брати участь в українських ударах ракетами. Згодом він пригрозив, що постачання Tomahawk «призведе до руйнування позитивної тенденції» в американо-російських відносинах.

За словами аналітиків, Кремль не вперше намагається зірвати постачання Україні зброї, погрожуючи «наслідками». Зокрема, схожі наративи Кремль висловлював про передачу тактичних ракетних систем Atacms, високомобільних артилерійських ракетних систем Himars, винищувачів F-16 і танків Abrams.

ISW підкреслює, що попередні удари з використанням наданих США систем зброї великої дальності не призвели до ескалації з боку Росії, а Захід і Україна неодноразово порушували так звані «червоні лінії» Москви, що не мало ніяких наслідків, які обіцяв Кремль. «Останні погрози Кремля щодо ракет Tomahawk є частиною кампанії, яка має на меті змусити опонентів Росії приймати політичні рішення, які фактично вигідні Москві», – пояснюють фахівці.

Нагадаємо, американські крилаті ракети Tomahawk, дозволять Україні значно послабити бойову ефективність Росії на війні. На думку аналітиків, українські війська можуть завдавати далекобійних ударів дронами по більшій частині території РФ, але корисні навантаження безпілотників обмежені та не придатні для знищення спеціалізованих об’єктів. На думку фахівців, розвʼязати цю проблему могли б американські далекобійні ракети Tomahawk.

До слова, у Білому домі висловлюють занепокоєння через можливість контролю за тим, як Київ використовуватиме крилаті ракети Tomahawk. Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що «майже прийняв рішення» про передачу Україні ракет Tomahawk.