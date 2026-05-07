Окупанти відкрили «парк побєди» у найбільш зруйнованому районі Маріуполя

Замість відновлення житла – нова радянська стела, тульські пряники й промови про «спадкоємність поколінь»

В окупованому Маріуполі відкрили оновлений сквер «40-річчя Перемоги» – черговий пропагандистський об'єкт із радянською символікою, зведений спільно з Тульською областю РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Маріупольської міської ради.

Стела з Леніградом замість відбудованих будинків

Центральним елементом скверу стала нова стела «містам-героям» із радянськими назвами – Москва, Ленінград та іншими символами радянського минулого. Поруч розмістили карту Радянського Союзу.

Фото: Маріупольська міська рада

Показово, що сама конструкція не є новою: оригінальний пам'ятник демонтували ще у 2017 році через аварійний стан. Тепер окупанти не лише повернули її на місце, а й перетворили на пропагандистський майданчик із культом «побєди», який Росія активно насаджує на захоплених територіях.

На відкриття привезли російських чиновників і представників окупаційної адміністрації. Церемонія включала традиційний набір: промови про «спадкоємність поколінь» і «пам'ять про Велику Вітчизняну війну», червоні гвоздики, георгіївські стрічки – і пряники з написом «Тула – Маріуполь».

Люди без житла – зате з сувенірною випічкою

Сквер відкрили у Лівобережному районі – одному з найбільш постраждалих під час облоги навесні 2022 року. Саме тут російська армія масово знищувала житлові квартали та цивільну інфраструктуру. Тисячі мешканців досі не мають нормального житла, частина міста роками живе з перебоями водопостачання та комунікацій.

Утім, у логіці окупаційної адміністрації нова стела й тротуарна плитка – це і є «відновлення Маріуполя». Поки місто роками живе з проблемами води, житла, медицини та транспорту, окупаційна влада вирішує, що маріупольцям зараз найбільше потрібні пафосні промови та тульська випічка.

Нагадаємо, Росія системно перетворює культурний простір Маріуполя на інструмент пропаганди. Зокрема, місцеві музеї реорганізовані під ідеологічні цілі: Музей народного побуту перетворили на музей радянського діяча Андрія Жданова, де проводять виставки на підтримку війни проти України. З фондів вивезено більшість із понад 60 тисяч цінних експонатів.

До слова, під час облоги було знищено або пошкоджено до 90% житлового фонду міста, а населення скоротилося з 420 до близько 100 тисяч осіб. Попри це, Москва продовжує зводити вітрину «русского мира» – відновлює фасади в центрі, відкриває пропагандистські заклади та конфіскує квартири тих, хто виїхав.