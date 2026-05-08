Футболісти московського «Динамо» не можуть вилетіти з Краснодара через атаку дронів

Представники «Динамо» продовжують перебувати в Краснодарі і чекають на подальші новини

8 травня 2026 року міністерство транспорту РФ оголосило про зупинення роботи 13 аеропортів півдня Росії

Пропагандисти повідомляють, що футболісти московського «Динамо» залишаються в Краснодарі через закриття аеропортів півдня Росії. Про це інформує «Главком».

Напередодні «Динамо» поступилося «Краснодару» (0:0, 5:6 – по пенальті) у гостьовому матчі-відповіді фіналу Шляху РПЛ Кубка Росії.

Зазначається, що представники «Динамо» продовжують перебувати в Краснодарі і чекають на подальші новини.

8 травня 2026 року Мінтранс РФ оголосив про зупинення роботи 13 аеропортів півдня Росії, зокрема в Краснодарі. Причиною такого рішення є атака дронів.

Нагадаємо, Сили оборони ліквідували російського окупанта 46-річного Георгія Камалова.

Камалов грав за команду «Ера» Владивосток з 2003 по 2011 рік. Завершивши ігрову кар'єру через травму та перейшов на тренерську роботу.

Свою тренерську діяльність він розпочав у системі «Ери». Останніми роками Камалов працював із футбольним клубом «Анрі». Зокрема, вивів цей клуб на рівень Кубка Росії.

Наразі російські пропагандистські ресурси не повідомляють про дату та деталі ліквідації окупанта.

«Він був по вуха у боргах. Через це підписав контракт. Розплатився, отримавши виплату. Але потім довелося піти повоювати. І загинути. У віці 46 років. Така ось хтонь. Поки хтось десь на розв'язку Ліги Чемпіонів чекає і Чемпіонату світу з футболу, футбольний тренер з російської глибинки пішов і вбився», – прокоментував смерть російський опозиційний журналіст Дмитро Низовцев.