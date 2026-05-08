Футболісти московського «Динамо» не можуть вилетіти з Краснодара через атаку дронів

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Пропагандисти повідомляють, що футболісти московського «Динамо» залишаються в Краснодарі через закриття аеропортів півдня Росії. Про це інформує «Главком».

Напередодні «Динамо» поступилося «Краснодару» (0:0, 5:6 – по пенальті) у гостьовому матчі-відповіді фіналу Шляху РПЛ Кубка Росії.

Зазначається, що представники «Динамо» продовжують перебувати в Краснодарі і чекають на подальші новини.

8 травня 2026 року Мінтранс РФ оголосив про зупинення роботи 13 аеропортів півдня Росії, зокрема в Краснодарі. Причиною такого рішення є атака дронів.

Нагадаємо, Сили оборони ліквідували російського окупанта 46-річного Георгія Камалова.

Камалов грав за команду «Ера» Владивосток з 2003 по 2011 рік. Завершивши ігрову кар'єру через травму та перейшов на тренерську роботу.

Свою тренерську діяльність він розпочав у системі «Ери». Останніми роками Камалов працював із футбольним клубом «Анрі». Зокрема, вивів цей клуб на рівень Кубка Росії.

Наразі російські пропагандистські ресурси не повідомляють про дату та деталі ліквідації окупанта.

«Він був по вуха у боргах. Через це підписав контракт. Розплатився, отримавши виплату. Але потім довелося піти повоювати. І загинути. У віці 46 років. Така ось хтонь. Поки хтось десь на розв'язку Ліги Чемпіонів чекає і Чемпіонату світу з футболу, футбольний тренер з російської глибинки пішов і вбився», – прокоментував смерть російський опозиційний журналіст Дмитро Низовцев.

World Athletics повідомила своє рішення щодо санкцій проти білоруських легкоатлетів
Футболісти московського «Динамо» не можуть вилетіти з Краснодара через атаку дронів
Стали відомі деталі відбору на Олімпіаду-2028 в баскетболі 3х3
Україна з найкращим результатом за останні 10 років завершила участь у футбольних єврокубках
Трамп заявив, що відмовляється платити $1 тис. за квиток на гру Чемпіонату світу з футболу
«Реал» Леня вийшов до Фіналу чотирьох Євроліги
