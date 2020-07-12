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    Події в Україні

    Російські окупанти 11 разів порушили режим припинення вогню

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    Ситуація в районі проведення операції Об&rsquo;єднаних сил залишається контрольованою - Російські окупанти 11 разів порушили режим припинення вогню
    Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою

    У неділю на Донбасі поранено п’ятеро бійців ЗСУ

    Незаконні збройні формування Російської Федерації від початку доби 11 разів порушили режим припинення вогню в зоні ООС, п’ятеро бійців Об’єднаних сил зазнали поранень.

    Про це повідомляє у вечірньому зведенні Міністерство оборони України.

    «12 липня незаконні збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню. Ворог останніми днями нехтує вимогами Мінських домовленостей і застосовує заборонені зразки озброєння, використовуючи не лише міномети, але й артилерійські установки різного калібру», – йдеться у зведенні.

    Зокрема, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», ворог на світанку вів вогонь зі 152-х мм артилерійських систем біля Новотошківського, а по оборонцях Оріхового та Кримського ворог здійснював обстріли з мінометів калібру 120 мм. Також противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї біля Хутору Вільний.

    У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» агресор у ранковий час застосував артилерійські системи калібру 122 мм і 120-ти мм міномети, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю у передмісті Авдіївки. Ще один факт грубого порушення використання забороненого озброєння зафіксовано поблизу Опитного. Біля цього населеного пункту противник задіяв міномети калібру 120 мм та станкові протитанкові гранатомети. Окрім того, з гранатометів різних систем великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї окупанти обстрілювали українських захисників неподалік Мар’їнки і Кам’янки.

    За поточну добу п’ятеро військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення. Усіх воїнів оперативно доправлено до лікувальних закладів і надано невідкладну медичну допомогу.

    Підрозділи Об’єднаних сил вгамували бажання противника вести вогонь по позиціях українських захисників та змусили його повернутись до дотримання режиму «тиші». Втрати ворога уточнюються.

    На ділянках розведення №1, №2 та №3 обстрілів не зафіксовано.

    Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

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