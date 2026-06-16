Карта бойових дій в Україні станом на 16 червня 2026 року

Ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження живої сили противника та шість пунктів управління БпЛА.

За минулу добу зафіксовано 228 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

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Новини війни

За уточненою інформацією вчора противник завдав двох ракетних ударів, застосувавши 74 ракети, та 82 авіаційних ударів, скинувши 226 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9297 дронів-камікадзе та здійснив 2726 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 49 - із реактивних систем залпового вогню. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження живої сили противника та шість пунктів управління БпЛА.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби агресор здійснив 56 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема один - із застосуванням РСЗВ. Зафіксовано три штурмові дії ворога.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник п’ять разів атакував позиції наших підрозділів в бік населених пунктів Стариця, Ізбицьке, Вільча, Вовчанськ та Вовчанські Хутори.

На Куп’янському напрямку

Ворог чотири рази атакував в бік Куп’янська, Кіндрашівки, Курилівки та Подолів.

На Лиманському напрямку

Ворог 17 разів намагався вклинитися в нашу оборону у районах Новомихайлівки, Новоселівки, Зарічного, Ямполя та у бік Дробишевого, Озерного, Лимана, Діброви.

На Слов’янському напрямку

Противник штурмував 12 разів, у бік Рай-Олександрівки та в районах Різниківки, Кривої Луки, Закітного, Калеників.

На Краматорському напрямку

Окупанти атакувальних дій не проводили.

На Костянтинівському напрямку

Ворог здійснив 12 атак, в районах населених пунктів Іллінівка, Плещіївка, Степанівка, Вільне та в бік Білицького, Новоселівки та Костянтинівки.

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 25 штурмових дій агресора у бік населених пунктів Добропілля, Новий Донбас, Білицьке, Родинське, Новоолександрівка, Котлине, Удачне, Затишок, Шевченко, Мирне, Гришине, Сергіївка, Муравка та Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку

Противник атакував чотири рази, в бік Новоселівки, Калинівського, Вишневого та Олександрограда.

На Гуляйпільському напрямку

Окупанти здійснили 22 атаки, у бік Злагоди, Добропілля, Радісного, Рівнопілля, Воздвижівки, Гуляйпільського, Долинки, Верхньої Терси, Тернуватого, Широкого та Чарівного.

На Оріхівському напрямку

Наші захисники зупинили п’ять спроб противника просунутися вперед в районах Павлівки, Степногірська та Степового.

На Придніпровському напрямку

Противник атакував в бік Антонівки.

Нагадаємо, триває 1574-й день повномасштабної війни в Україні.