Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Карта бойових дій в Україні станом на 16 червня 2026 року

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Карта бойових дій в Україні станом на 16 червня 2026 року
колаж: glavcom.ua

Ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження живої сили противника та шість пунктів управління БпЛА.

За минулу добу зафіксовано 228 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження. 

Читайте також 👉 Втрати ворога станом на 16 червня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки

Новини війни

За уточненою інформацією вчора противник завдав двох ракетних ударів, застосувавши 74 ракети, та 82 авіаційних ударів, скинувши 226 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9297 дронів-камікадзе та здійснив 2726 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 49 - із реактивних систем залпового вогню. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження живої сили противника та шість пунктів управління БпЛА.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 16 червня 2026 року фото 1

Минулої доби агресор здійснив 56 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема один - із застосуванням РСЗВ. Зафіксовано три штурмові дії ворога.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 16 червня 2026 року фото 2

Противник п’ять разів атакував позиції наших підрозділів в бік населених пунктів Стариця, Ізбицьке, Вільча, Вовчанськ та Вовчанські Хутори.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 16 червня 2026 року фото 3

Ворог чотири рази атакував в бік Куп’янська, Кіндрашівки, Курилівки та Подолів.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 16 червня 2026 року фото 4

Ворог 17 разів намагався вклинитися в нашу оборону у районах Новомихайлівки, Новоселівки, Зарічного, Ямполя та у бік Дробишевого, Озерного, Лимана, Діброви.

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 16 червня 2026 року фото 5

Противник штурмував 12 разів, у бік Рай-Олександрівки та в районах Різниківки, Кривої Луки, Закітного, Калеників.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 16 червня 2026 року фото 6

Окупанти атакувальних дій не проводили.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 16 червня 2026 року фото 7

Ворог здійснив 12 атак, в районах населених пунктів Іллінівка, Плещіївка, Степанівка, Вільне та в бік Білицького, Новоселівки та Костянтинівки.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 16 червня 2026 року фото 8

Наші захисники зупинили 25 штурмових дій агресора у бік населених пунктів Добропілля, Новий Донбас, Білицьке, Родинське, Новоолександрівка, Котлине, Удачне, Затишок, Шевченко, Мирне, Гришине, Сергіївка, Муравка та Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 16 червня 2026 року фото 9

Противник атакував чотири рази, в бік Новоселівки, Калинівського, Вишневого та Олександрограда.

На Гуляйпільському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 16 червня 2026 року фото 10

Окупанти здійснили 22 атаки, у бік Злагоди, Добропілля, Радісного, Рівнопілля, Воздвижівки, Гуляйпільського, Долинки, Верхньої Терси, Тернуватого, Широкого та Чарівного.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 16 червня 2026 року фото 11

Наші захисники зупинили п’ять спроб противника просунутися вперед в районах Павлівки, Степногірська та Степового.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 16 червня 2026 року фото 12

Противник атакував в бік Антонівки.

Нагадаємо, триває 1574-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: Донбас авіація Генштаб Слов’янськ військові втрати

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Військові російської армії
Ворог намагався прорвати держкордон на Харківщині – Угруповання об'єднаних сил
19 травня, 11:28
Українські бійці знищили ворожий дрон
У Костянтинівці військові помітили дрон-дракон із термітною сумішшю (відео)
21 травня, 12:06
Трамп: Я радий оголосити, що Сполучені Штати надішлють до Польщі додаткові 5 тис. військовослужбовців
Трамп заявив, що збільшить американський контингент у Польщі на 5 тис. військових
22 травня, 00:12
Окупанти намагаються прорватися до Малої Токмачки, але ЗСУ стримують атаки
Чому росіяни так прагнуть захопити Малу Токмачку: пояснення військових
26 травня, 17:31
Глава держави закликав українців і цієї доби бути уважними до сигналів повітряної тривоги
Загроза масованого удару РФ досі актуальна: Зеленський терміново звернувся до українців
30 травня, 20:43
Деталей президент не розкрив, однак підкреслив, що Україна результативно захищає свою незалежність
Ударів по Росії стане більше: Зеленський затвердив нові операції СБУ
5 червня, 21:27
За одну добу по Запоріжжю запустили 54 FPV-дрони
Ворог змінив тактику: «Шахеди» доставляють FPV-дрони прямо у місто
6 червня, 04:15
Оновлений графік подачі документів допоможе абітурієнтам вчасно підготуватися та пройти подальші етапи вступної кампанії
Вступ-2026 до військових навчальних закладів: продовжено терміни подачі документів
4 червня, 16:52
Ситуація на фронті 6 червня
Лінія фронту станом на 6 червня 2026. Зведення Генштабу
6 червня, 22:31

Події в Україні

Росіяни атакували маршрутку та «швидку» у Херсоні: є загиблий і поранені
Росіяни атакували маршрутку та «швидку» у Херсоні: є загиблий і поранені
Карта бойових дій в Україні станом на 16 червня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 16 червня 2026 року
Втрати ворога станом на 16 червня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Втрати ворога станом на 16 червня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Росіяни вдарили по Балаклії: шестеро поранених, серед них двоє дітей
Росіяни вдарили по Балаклії: шестеро поранених, серед них двоє дітей
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 червня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 червня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 16 червня 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 16 червня 2026

Новини

Російські військові вивозять родини з окупованого Криму. Речник ВМС пояснив, що відбувається
Сьогодні, 08:30
У Дніпрі ворог пошкодив Будинок органної музики та унікальний інструмент (фото, відео)
Вчора, 14:12
Естонія відреагувала на російський удар по Києво-Печерській лаврі
Вчора, 09:15
В Україні короткочасні дощі, місцями грози: погода на 15 червня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні короткочасні дощі, грози: погода на 14 червня 2026 року
14 червня, 05:59
В Україні короткочасні дощі, місцями грози: погода на 13 червня 2026 року
13 червня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua