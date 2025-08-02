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Ізюм і район залишилися без світла після нічної атаки

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Ізюм і район залишилися без світла після нічної атаки
Російський обстріл спричинив знеструмлення як у самому місті, так і в прилеглих населених пунктах району
фото з відкритих джерел

Наразі аварійні бригади працюють над відновленням електропостачання

У ніч на 2 серпня російські війська атакували Ізюм та Ізюмський район Харківської області, внаслідок чого значна частина регіону залишилася без електропостачання. Про це повідомляє Ізюмська міська військова адміністрація, передає «Главком».

Згідно з інформацією МВА, обстріл спричинив знеструмлення як у самому місті, так і в прилеглих населених пунктах району. Наразі аварійні бригади працюють над відновленням електропостачання. Частині громади вже вдалося повернути світло.

«Водопостачання та водовідведення в Ізюмі наразі функціонують за рахунок основного джерела живлення», – зазначили в адміністрації.

Коли буде повністю відновлено електропостачання в районі, поки що не повідомляється.

Нагадаємо, російські терористи у ніч проти п’ятниці, 1 серпня, атакувала «шахедами» Балаклію Харківської області. У місті зафіксовано декілька влучань. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Балаклійської МВА Віталія Карабанова.

«Удари припали по цивільному промисловому підприємству. На місці події виникла пожежа», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, опівночі 1 серпня збройні сили РФ ударили по Куп'янському району Харківської області, в результаті чого знищений дитячий психоневрологічний інтернат. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Шевченківської сільської військової адміністрації Сергія Старікова.

Зазначимо, що армія РФ постійно атакує Харків та область. Зокрема, у ніч на 30 липня обласний центр був атакований безпілотниками. Тоді мер міста Ігор Терехов повідомляв про вибухи та розповідав про загоряння автомобіля. Також в результаті удару постраждала автомийка, скління багатоквартирних будинків, супермаркет.

Теги: Ізюм Харківщина відключення світла водопостачання обстріл

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