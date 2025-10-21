Головна Країна Події в Україні
Харків атакували ворожі КАБи: є постраждалі

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Харків атакували ворожі КАБи: є постраждалі
КАБИ атакували Харків
Приватний сектор Індустріального району постраждав від удару

У ніч на 21 жовтня російські терористи атакували Харків керованими авіабомбами. У місті пролунали численні вибухи. Про це повідомим мер Харкова Ігор Терехов, пише «Главком».

За попередніми даними, окупанти вдарили по Індустріальний району. Наслідки ворожого обстрілу встановлюються.

Терехов оновив інформацію про влучання та зазначив, що приватний сектор Індустріального району постраждав від удару. На місці обстрілу вирує пожежа, є постраждалі – їхня кількість уточнюється. Поки відомо про чотирьох осіб, котрі отримали гостру реакцію на стрес.

Як пишуть місцеві пабліки, росіяни били по критичній інфраструктурі міста. Зазначається, що під ударом опинились і місцеві ТЕЦ.

Нагадаємо, російські війська вперше застосували модернізовану керовану авіаційну бомбу (КАБ) по території Полтавського району. Відстань до цілі склала близько 120 км. 

Попереднє застосування аналогічного озброєння фіксувалося 18 жовтня по місту Лозова Харківської області. Удар по Полтавському району на відстані 120+ км від кордону, свідчить про використання гібридного озброєння, такого як «Гром-1» або його більш модифіковані версії з дальністю до 200 км.

Росія модернізувала свої керовані авіабомби КАБ, оснастивши їх реактивним двигуном, що значно збільшує дальність ураження. Військовий експерт Ігор Романенко наголосив, що для ефективної протидії важливо збивати не лише самі бомби, а й їхні носії.

