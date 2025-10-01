Блекаут на Чорнобильській АЕС, нові правила переведення військових. Головне за 1 жовтня

Унаслідок удару по енергетичному об’єкту у Славутичі АЕС опинилася у блекауті

Блекаут на Чорнобильській АЕС, уряд спростив переведення військовослужбовців до інших частин, Зеленський присвоїв Андрію Парубію звання Герой України посмертно. «Главком» склав добірку новин 1 жовтня, щоб ви були в курсі головних подій:

Блекаут на Чорнобильській АЕС

Ворог атакував Славутич. Унаслідок удару БпЛА по енергетичному об’єкту Чорнобильська атомна електростанція опинилася у блекауті.

На об'єктах Чорнобильської АЕС виникла надзвичайна ситуація. Через стрибки напруги без електропостачання опинився новий безпечний конфайнмент, який є ключовим об'єктом, що ізолює зруйнований четвертий енергоблок ЧАЕС та запобігає викиду радіоактивних матеріалів у довкілля. Наразі фахівці проводять роботи з відновлення електропостачання.

СБУ оголосила підозру російському генералу, який командував підривом Каховської ГЕС

Служба безпеки зібрала доказову базу на начальника штабу-першого заступника командувача угруповання «Днєпр» збройних сил РФ Володимира Омельяновича, який брав участь в організації підриву Каховської гідроелектростанції на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини. Його оголошено підозру.

Як встановило розслідування, у ніч з 5 на 6 червня 2023 року він безпосередньо координував дії підлеглих зі знищення дамби Каховської ГЕС мінно-вибуховим способом. Унаслідок руйнування гідротехнічної споруди відбувся катастрофічний розлив води, що призвело до загибелі 35 цивільних та зникнення безвісти ще 24 мешканців регіону.

Уряд спростив переведення військовослужбовців до інших частин

Уряд ухвалив рішення, які стосуються переведення військовослужбовців до інших військових частин. Кабмін унормував порядок реагування командирів на кадрові переведення. Це має мінімізувати випадки ігнорування або затягування рішень.

Розпорядження про переведення командир зобов’язаний виконати протягом 30 днів, а протягом 72 годин – вжити заходів щодо початку здачі посади військовослужбовцем. Визначені чіткі підстави, які унеможливлюють переведення. Для вирішення спірних питань створюється спеціальна робоча група.

Крім того, уряд спростив процедуру переведення зі Збройних сил до Національної гвардії та навпаки.

Зеленський присвоїв Андрію Парубію звання Герой України посмертно

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про присвоєння звання Герой України посмертно чотирьом українцям: Андрію Парубію, Геннадію Афанасьєву, Степану Чубенку та Володимиру Вакуленку. За словами президента, за час від початку повномасштабної війни найвище звання Героя України надавалося тільки воїнам-українцям, які проявили себе надзвичайно в бойових умовах, у захисті нашої держави.

«Це були особливі люди. І вони теж були захисниками – захисниками ідеї України, нашої незалежності. Їхнє життя було неоднаковим, і вони походили з різних частин нашої країни – Львівщини, Криму, Донеччини, Харківщини. Але кожен із них для багатьох тепер є уособленням саме такої України, яка зуміла проявити характер і вистояти проти Росії», – зазначив Зеленський.

Польща арештувала українця, підозрюваного у підриві «Північних потоків»

Варшавський окружний суд ухвалив рішення помістити під варту українця Володимира З., підозрюваного німецьким правосуддям у причетності до підриву газопроводів «Північний потік» у 2022 році. Суд ухвалив рішення взяти Володимира З. під варту на сім днів.

Протягом тижня прокуратура має отримати відповідну документацію, перекладену польською мовою. Пізніше слідчі будуть готувати і, можливо, підтримувати клопотання про видачу українця Німеччині.