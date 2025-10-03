Головна Країна Політика
Наймасованіша атака на газовидобувну інфраструктуру України. Сибіга звернувся до партнерів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Унаслідок ворожого удару постраждали об’єкти на Харківщині та Полтавщині
фото: «Нафтогаз»

За словами очільника МЗС, Росія знову намагається використовувати холод як зброю

Глава МЗС Андрій Сибіга закликав партнерів до посилення енергетичної підтримки України на тлі найбільшого удару РФ по газовидобутку з початку війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис дипломата.

За словами міністра, Росія знову намагається використовувати холод як зброю у своїй геноцидній війні проти українського народу. «Цей злочин підпадає під дію статті II Конвенції про геноцид. Ми закликаємо міжнародну спільноту рішуче відреагувати», – каже він.

Глава МЗС наголосив, що Україні потрібна додаткова протиповітряна оборона для захисту енергосистеми, а також далекобійні засоби для знищення російських засобів терору. «Нам також потрібна негайна додаткова енергетична допомога, зокрема додаткові обсяги енергоресурсів, щоб допомогти Україні пройти четверту воєнну зиму під час повномасштабної агресії Росії», – наголосив Сибіга.

Очільник зовнішньополітичного відомства України зазначив, що прийшов час «побудувати спільний європейський повітряний щит» для захисту від російських загроз.

«Ми здатні разом протистояти російським загрозам, незалежно від того, де вони виникають – чи це російські удари по українській енергетичній системі, чи порушення повітряного простору в країнах Балтії та Північної Європи, Польщі, Румунії та решті Центральної Європи. Жодна країна не має самостійно протистояти російським безпілотникам та ракетам – і ми можемо забезпечити спільний захист, якщо об'єднаємо зусилля», – каже Сибіга.

Нагадаємо, російські війська здійснили найбільший з початку повномасштабної війни комбінований удар по газовидобувних об’єктах України. Постраждали об’єкти на Харківщині та Полтавщині, частина руйнувань є критичною.

До слова, «Нафтогаз» на 95-97% виконав план уряду із закачування понад 13 млрд кубометрів газу у сховища до початку опалювального сезону.

