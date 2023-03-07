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Захисник Бахмута оцінив перевагу росіян у боєприпасах

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Захисник Бахмута оцінив перевагу росіян у боєприпасах
У окупантів перевага у використанні артилерійських засобів складає мінімум 5:1, а раніше було 20:1
фото з відкритих джерел

«Дайте набої – і ми будемо валити ворогів»

Попри візити в Бахмут командувача Сухопутних військ Олександра Сирського, військовим не вистачає боєкомплектів. У росіян же у цьому перевага. Про це в розмові з «Главкомом» заявив екснардеп Юрій Сиротюк, який нині воює в Бахмуті. 

Брак боєприпасів доволі відчутний. Сиротюк розповів, що влітку міг використати в день в спокійних обставинах 300 гранат, а зараз не може використати 30 в інтенсивних боях. Тобто, в десять разів менше.

«Дайте набої – і ми будемо валити ворогів. Але їх не завжди вистачає і це дозволяє москалям просуватися», – наголосив боєць.

Він підкреслив, що натомість у ворога дефіциту боєприпасів немає, тож саме це і є перевагою окупантів. Ба більше, росіяни хочуть покращити артилерію.

«Якби нам їхній «дефіцит», то ми б вже до Москви дійшли. Як кажуть наші артилеристи, у них перевага у використанні артилерійських засобів складає мінімум 5:1, а раніше було 20:1. Ось Пригожин знову хоче мати 20:1 – тоді ворожа артилерія зносить абсолютно все і їхня піхота просто йде руїнами. За нинішньої переваги вони теж все зносять, але вважають, що цього замало. Якщо я зараз вилізу наверх, увімкну телефон, цю перевагу буде дуже добре чутно. Постійно щось валить, щось прилітає, щось падає», – розповів Сиротюк.

Але при цьому деякі мешканці ще лишаються в Бахмуті, хоч нині там немає жодного цілого будинку. Усі вони пошкоджені – або через пожежу, або міна залетіла, або градом посікло.

«Звичайно, це поки ще не руїни як Сєвєродонецьк, тому що ще не підтягнули танки. А коли зайдуть танки, то будуть методично будинки розносити, – вважає екснардеп.

Нагадаємо, нещодавно Сирський вкотре відвідав частини, які здійснюють оборону Бахмута та підступів до міста – бій за Бахмут: Міноборони повідомило про ситуацію у місті.

До слова, українські бійці у Бахмуті готови до будь-яких наказів командування. Нині у місті планово відбуваються ротація особового складу, підвіз боєкомплекту та їжі, спокійне вивезення поранених, контужених та хворих: екснардеп, що воює у Бахмуті, повідомив про ситуацію в місті.

Крім того, екснардеп, що воює на Донбасі, оцінив настрої на фронті. Зараз для бійців ЗСУ фронт сприймається як звичайна робота.

Читайте також інтерв'ю: Екснардеп Юрій Сиротюк: У Бахмуті жодної паніки
Теги: війна боєприпаси Юрій Сиротюк Бахмут

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