Ворог просунувся на кількох ключових напрямках – DeepState

Окупанти мали успіх у Запорізькій області та на Донеччині

Просування російської окупаційної армії зафіксовано у Запорізькій та Донецькій областях. Як інформує «Главком», про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.

Зазначається, що також уточнено лінію зіткнення поблизу Виїмки на Донеччині.

«Ворог просунувся у Полтавці (Пологівський район, Запорізька область), Никонорівці (Покровський район, Донецька область) та Котлиному (Покровський район, Донецька область). Уточнено лінію зіткнення поблизу Виїмки (Бахмутський район, Донецька область)», – ідеться в повідомленні.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що під час останньої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом почув готовність США розглянути можливість передачі Україні далекобійних озброєнь. За його словами, така підтримка може суттєво посилити українські позиції та змусити Росію сісти за стіл переговорів.

До слова, очільниця Місії України при НАТО Альона Гетьманчук пояснила, що обговорення можливого постачання ракет Tomahawk потрібне для того, щоб чітко дати сигнал Кремлю про готовність України захищатися.

Як повідомлялося, Сполучені Штати мають потужне озброєння, яке поки не застосовується в Україні, однак у майбутньому Київ може його отримати. Про це заявив посол США в НАТО Метью Вітакер під час Ризької конференції. За словами дипломата, у США є зброя, здатна завдати «серйозної шкоди в будь-якому місці та в будь-який час за нашим вибором».