Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Втрати ворога станом на 9 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Втрати ворога станом на 9 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
Нині триває 1324-й день повномасштабної війни
фото: Facebook/Генштаб

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1020 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 9 жовтня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 9 жовтня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 9 жовтня втратила:

  • особового складу – близько 1119390 (+1020) осіб;
  • танків – 11241 (+1) од;
  • бойових броньованих машин – 23325 (+1) од;
  • артилерійських систем – 33534 (+15) од;
  • РСЗВ – 1517 (+0) од;
  • засоби ППО – 1225 (+0) од;
  • літаків – 427 (+0) од;
  • гелікоптерів – 346 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 68293 (+328);
  • крилаті ракети – 3841 (+0);
  • кораблі/катери – 28 (+0);
  • підводні човни – 1 (+0);
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 63705 (+55);
  • спеціальна техніка – 3973 (+0).
Втрати ворога станом на 9 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ фото 1

Нагадаємо, триває 1324-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: окупанти Генштаб втрати

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія з початку повномасштабної війни втратила в Україні 63241 одиниць автомобільної техніки
Втрати ворога станом на 30 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
30 вересня, 07:36
Верховний Головнокомандувач ЗСУ: Україна захищається справедливо, і на російській території це відчутно
Зеленський анонсував технологічну Ставку, присвячену українській далекобійності
29 вересня, 13:53
Ситуація на фронті 26 вересня
Лінія фронту станом на 26 вересня 2025. Зведення Генштабу
26 вересня, 23:07
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
Карта бойових дій в Україні станом на 24 вересня 2025 року
24 вересня, 09:06
Ситуація на фронті 23 вересня
Лінія фронту станом на 23 вересня 2025. Зведення Генштабу
23 вересня, 23:36
Ситуація на фронті 21 вересня
Лінія фронту станом на 21 вересня 2025. Зведення Генштабу
21 вересня, 22:39
Фахівці розбираються, яку вибухівку скинули на Ніжин
Окупанти скинули на Ніжин невідому вибухівку
21 вересня, 15:52
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11184 танків
Втрати ворога станом на 16 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
16 вересня, 07:30
В Україні розширюються площі яблуневих садів
Дешевих яблук в Україні вже не буде: яка причина
12 вересня, 14:18

Події в Україні

Карта бойових дій в Україні станом на 9 жовтня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 9 жовтня 2025 року
Втрати ворога станом на 9 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 9 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 жовтня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 жовтня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 9 жовтня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 9 жовтня 2025
Атака на Україну, Ізраїль та ХАМАС підписали угоду: головне за ніч
Атака на Україну, Ізраїль та ХАМАС підписали угоду: головне за ніч
Politico розповів про проблему українських виробників дронів
Politico розповів про проблему українських виробників дронів

Новини

В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54
Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua