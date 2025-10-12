Лінія фронту станом на 12 жовтня 2025. Зведення Генштабу

В Україні триває 1327-й день повномасштабної війни

Противник завдав 60 авіаційних ударів, скинувши 140 керованих авіабомб, залучив для ураження 2 104 дрони-камікадзе та здійснив 3 054 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

12 жовтня станом на 22:00 відбулося 123 бойові зіткнення. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку.

На Південно-Слобожанському напрямку

Відбулося 18 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Нововасилівки, Кам’янки, Западного, Кутьківки та в напрямку Бологівки й Колодязного. Дотепер триває чотири бойові зіткнення.

На Куп'янському напрямку

Противник здійснив п’ять атак на позиції наших військ. Бої точилися у районах Куп’янська, Піщаного, Степової Новоселівки та Петропавлівки.

На Лиманському напрямку

Російські війська вісім разів штурмували позиції українських захисників у районах населених пунктів Новомихайлівка, Дробишеве, Мирне, Зелений Гай та Шандриголове. Одне бойове зіткнення досі триває.

На Слов'янському напрямку

Українські воїни сьогодні відбили три спроби наступу на наші позиції. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у районах населених пунктів Ямпіль, Серебрянка та Виїмка.

На Костянтинівському напрямку

Окупанти сьогодні 11 разів штурмували позиції наших захисників у районах населених пунктів Щербинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Русин Яр та Полтавка. Сили оборони стримали натиск противника та відбили всі атаки ворога.

На Покровському напрямку

Загарбники здійснили 36 спроб потіснити наші підрозділи. Найбільша активність спостерігається у районах населених пунктів Володимирівка, Шахове, Никанорівка, Новоекономічне, Родинське, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Покровськ, Удачне, Новосергіївка, Котлярівка, Горіхове та Дачне. Дотепер у деяких локаціях тривають бойові зіткнення.

На Олександрівському напрямку

Ворог 20 разів намагався прорватися поблизу населених пунктів Іванівка, Олександроград, Соснівка, Січневе, Вороне, Степове, Вербове, Олексіївка та Новогригорівка. Бої продовжуються в трьох локаціях.

Нагадаємо, триває 1327-й день повномасштабної війни в Україні.