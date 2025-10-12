Головна Країна Події в Україні
Лінія фронту станом на 12 жовтня 2025. Зведення Генштабу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Ситуація на фронті 12 жовтня
фото: Генштаб ЗСУ

В Україні триває 1327-й день повномасштабної війни

Противник завдав 60 авіаційних ударів, скинувши 140 керованих авіабомб, залучив для ураження 2 104 дрони-камікадзе та здійснив 3 054 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

12 жовтня станом на 22:00 відбулося 123 бойові зіткнення. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку. 

На Південно-Слобожанському напрямку

Відбулося 18 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Нововасилівки, Кам’янки, Западного, Кутьківки та в напрямку Бологівки й Колодязного. Дотепер триває чотири бойові зіткнення.

Лінія фронту станом на 12 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Куп'янському напрямку

Противник здійснив п’ять атак на позиції наших військ. Бої точилися у районах Куп’янська, Піщаного, Степової Новоселівки та Петропавлівки.

Лінія фронту станом на 12 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Лиманському напрямку

Російські війська вісім разів штурмували позиції українських захисників у районах населених пунктів Новомихайлівка, Дробишеве, Мирне, Зелений Гай та Шандриголове. Одне бойове зіткнення досі триває.

Лінія фронту станом на 12 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Слов'янському напрямку

Українські воїни сьогодні відбили три спроби наступу на наші позиції. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у районах населених пунктів Ямпіль, Серебрянка та Виїмка.

Лінія фронту станом на 12 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Костянтинівському напрямку

Окупанти сьогодні 11 разів штурмували позиції наших захисників у районах населених пунктів Щербинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Русин Яр та Полтавка. Сили оборони стримали натиск противника та відбили всі атаки ворога.

Лінія фронту станом на 12 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Покровському напрямку

Загарбники здійснили 36 спроб потіснити наші підрозділи. Найбільша активність спостерігається у районах населених пунктів Володимирівка, Шахове, Никанорівка, Новоекономічне, Родинське, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Покровськ, Удачне, Новосергіївка, Котлярівка, Горіхове та Дачне. Дотепер у деяких локаціях тривають бойові зіткнення.

Лінія фронту станом на 12 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Олександрівському напрямку

Ворог 20 разів намагався прорватися поблизу населених пунктів Іванівка, Олександроград, Соснівка, Січневе, Вороне, Степове, Вербове, Олексіївка та Новогригорівка. Бої продовжуються в трьох локаціях.

Лінія фронту станом на 12 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 7

Нагадаємо, триває 1327-й день повномасштабної війни в Україні.

