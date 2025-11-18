Головна Країна Події в Україні
Обстріл Дніпра. «Суспільне» показало будівлю редакції після удару (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Обстріл Дніпра. «Суспільне» показало будівлю редакції після удару (фото)
Медіа показало приміщення зсередини після російського обстрілу
фото: Суспільне

Росіяни масовано вдарили дронами по Дніпру

У ніч проти вівторка, 18 листопада, російські війська атакували Дніпро понад 30 ударними безпілотниками. Унаслідок ударів пошкоджено будівлю редакції «Суспільне Дніпро» та «Українського радіо». Про це повідомляє «Главком».
 
За словами головного редактора «Суспільне Дніпро» Євгена Педашенка, частково зруйновано перший поверх будівлі там, де розташована велика студія. «Ми не можемо зараз потрапити на другий поверх і оцінити масштаби руйнувань, тому що є певні перешкоди. Головне, на чому ми акцентуємо, це те, що всі наші співробітники живі і не ушкоджені», – сказав він.

Обстріл Дніпра. «Суспільне» показало будівлю редакції після удару (фото) фото 1
Обстріл Дніпра. «Суспільне» показало будівлю редакції після удару (фото) фото 2
Будівля редакції, яка була понівечена через атаку РФ
Будівля редакції, яка була понівечена через атаку РФ
фото: Суспільне

Менеджерка «Суспільне Дніпро» Катерина Лисюк розповіла: студія вигоріла повністю. Крім центральної будівлі пошкоджено також прибудову. Внаслідок удару були частково зруйновані перекриття та дах. Подекуди в будівлі обвалилася стеля й стіни. Через сильний вітер, займання, яке сталося на даху, швидко розповсюдилося на всю будівлю.

«Загалом, з того, що ми знаємо, до 15 вибухів було. Прийшлися якраз на територію і на всі будівлі наші. Зараз розбираємося в ситуації, намагаємося зрозуміти масштаби трагедії, але працюємо. Попри все, ми продовжуємо працювати, продовжуємо займатися новинами», – повідомила вона.

Наслідки ворожого удару по редакції медіа
фото: Суспільне

Нагадаємо, у ніч на 18 листопада Росія масовано атакувала Дніпро «шахедами». Унаслідок ударів пошкоджено будівлю редакції «Суспільне Дніпро» та «Українського радіо».

До слова, Російська Федерація атакувала залізничну інфраструктуру у Дніпрі. Критичні ураження десятками БпЛА зазнало приміське депо, яке обслуговує пасажирські електропоїзди регіону. Як зазначив Кулеба, попри обстріл ранкові електрички з Дніпра відправилися згідно з графіком.

Теги: Дніпро обстріл ЗМІ

