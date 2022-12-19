Україна не отримала жодної зброї за лендлізом. МЗС назвало причину
Наразі США надають допомогу Україні коштом власного федерального бюджету
Вашингтон поки не використовує лендліз щоб заощадити український бюджет у майбутньому. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко, передає «Громадське».
Проте зазначається, що США передають військову допомогу Україні за іншими програмами.
Ніколенко пояснив, що механізм лендлізу полягає в тому, що США можуть передавати Україні наявні в них оборонні вироби в оренду чи на умовах лізингу.
«Перевага цього інструмента – швидкість ухвалення адміністрацією США рішень за спрощеною процедурою без зайвої бюрократії та необхідності голосувань щодо кожного пакету допомоги Україні в Конгресі США. Недолік – обсяги постачань американської зброї в межах лендлізу напряму залежать від фінансових можливостей України», – каже Ніколенко.
На цьому етапі війни Сполучені Штати надають допомогу Україні коштом власного федерального бюджету. Тобто нинішні програми, на відміну від лендлізу, не передбачають відшкодування з боку України вартості наданого озброєння, військової техніки та боєприпасів.
«Окрім двостороннього виміру допомоги з боку США, американська сторона була ініціатором створення Контактної групи з оборони України, в роботі якої нині беруть участь 50 країн. Завдяки спільним дипломатичним зусиллям та провідній ролі США вдалося мобілізувати надання Україні з боку членів НАТО та інших партнерів зброї вартістю 40 млрд доларів», – додав речник.
Нагадаємо, що Палата представників Конгресу США проголосувала за програму ленд-лізу для України 28 квітня. Тоді 417 із 430 членів Палати представників проголосували «за», а тільки 10 (усі вони представляли Республіканську партію) – «проти».
1 жовтня набув чинності історичний закон США про лендліз для України.
Крім того, міністерство оборони США нещодавно підготувало новий пакет військової допомоги Україні на суму $275 млн.
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