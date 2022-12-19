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Україна не отримала жодної зброї за лендлізом. МЗС назвало причину

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Україна не отримала жодної зброї за лендлізом. МЗС назвало причину
фото ілюстративне

Наразі США надають допомогу Україні коштом власного федерального бюджету

Вашингтон поки не використовує лендліз щоб заощадити український бюджет у майбутньому. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко, передає «Громадське».

Проте зазначається, що США передають військову допомогу Україні за іншими програмами.

Ніколенко пояснив, що механізм лендлізу полягає в тому, що США можуть передавати Україні наявні в них оборонні вироби в оренду чи на умовах лізингу.

«Перевага цього інструмента – швидкість ухвалення адміністрацією США рішень за спрощеною процедурою без зайвої бюрократії та необхідності голосувань щодо кожного пакету допомоги Україні в Конгресі США. Недолік – обсяги постачань американської зброї в межах лендлізу напряму залежать від фінансових можливостей України», – каже Ніколенко.

На цьому етапі війни Сполучені Штати надають допомогу Україні коштом власного федерального бюджету. Тобто нинішні програми, на відміну від лендлізу, не передбачають відшкодування з боку України вартості наданого озброєння, військової техніки та боєприпасів. 

«Окрім двостороннього виміру допомоги з боку США, американська сторона була ініціатором створення Контактної групи з оборони України, в роботі якої нині беруть участь 50 країн. Завдяки спільним дипломатичним зусиллям та провідній ролі США вдалося мобілізувати надання Україні з боку членів НАТО та інших партнерів зброї вартістю 40 млрд доларів», – додав речник. 

Нагадаємо, що Палата представників Конгресу США проголосувала за програму ленд-лізу для України 28 квітня. Тоді 417 із 430 членів Палати представників проголосували «за», а тільки 10 (усі вони представляли Республіканську партію) – «проти».

1 жовтня набув чинності історичний закон США про лендліз для України. 

Крім того, міністерство оборони США нещодавно підготувало новий пакет військової допомоги Україні на суму $275 млн.

Теги: лендліз війна росія окупанти Україна США

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