Російський наступ забуксував одразу на кількох напрямках – ISW

Окупанти не здобули підтверджених успіхів на низці ділянок фронту, тоді як Сили оборони просунулися на Донеччині

Російські війська протягом 23 та 24 серпня продовжували наступальні дії одразу на кількох напрямках, однак на низці ділянок фронту не змогли досягти підтвердженого просування. Водночас українські військові контратакували та на окремих напрямках покращили свої позиції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

На півночі Харківської області російські війська протягом двох діб продовжували наступальні операції, однак не змогли просунутися через контратаки Сил оборони України.

Зокрема, 23 серпня російський військовий блогер повідомив про контратаку українських військових поблизу Вовчанська.

На напрямку Великого Бурлука російські війська 24 серпня також проводили обмежені наступальні операції, проте просунутися їм не вдалося.

Схожа ситуація склалася на Куп'янському напрямку. Окупанти продовжували наступальні дії 23 та 24 серпня, однак підтвердженого просування російських військ аналітики ISW не зафіксували.

На напрямку Борової росіяни також здійснювали обмежені атаки без успіху. Геолокаційні кадри від 23 серпня свідчать, що українські військові продовжують утримувати позиції поблизу Новоплатонівки, попри заяви російської сторони про просування в цьому районі.

Водночас Сили оборони продовжували завдавати ударів по російській паливній та логістичній інфраструктурі на тимчасово окупованій території Луганської області.

24 серпня Генеральний штаб ЗСУ повідомив про ураження матеріально-технічних складів окупантів у Степному та Хрустальному.

На Слов'янському напрямку українським військовим вдалося просунутися. Геолокаційні матеріали підтверджують просування Сил оборони на схід від Діброви, що розташована на південний захід від Лимана.

На тактичному напрямку Костянтинівка-Дружківка російські війська 23 та 24 серпня продовжували наступальні операції, однак підтвердженого просування не досягли.

Російські війська також атакували в районі Добропілля. Попри заяву Міноборони РФ про нібито захоплення Кучерового Яру, ISW не зафіксував підтвердженого просування окупантів на цьому напрямку.

Крім того, геолокаційні матеріали свідчать, що українські військові утримують позиції в Ганнівці поблизу Добропілля на територіях, де російські джерела раніше заявляли про присутність військ РФ.

Наступальні операції росіян на Покровському, Новопавлівському та Олександрівському напрямках 23 та 24 серпня також не принесли їм підтверджених територіальних здобутків.

Водночас Сили оборони продовжували завдавати ударів середньої дальності по російських військових об'єктах на тимчасово окупованій території Донецької області.

За даними ISW, українські військові також нещодавно просунулися на Гуляйпільському напрямку. Геолокаційні матеріали свідчать, що Сили оборони вибили російські групи з центральної та південної частин Новосолошиного та північної частини Широкого. Крім того, українське просування зафіксовано на південному сході Оріхова.

Нагадаємо, російські війська отримали новий термін для повного захоплення Донецької області – до 31 грудня 2026 року. Основними оперативними цілями російської армії залишаються Костянтинівка, Слов'янськ і Краматорськ, які входять до української оборонної лінії «Фортечний пояс».