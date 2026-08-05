Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Генштаб повідомив про нові удари по пунктах управління ворога

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Генштаб повідомив про нові удари по пунктах управління ворога
ЗСУ уразили пункти управління, переправу та склад окупантів
фото: Генштаб (ілюстративне)

Сили оборони також уразили переправу, яку окупанти використовували для перекидання військ, і склад матеріально-технічних засобів у тимчасово окупованому Криму

Підрозділи Сил оборони України в ніч проти 5 серпня та протягом минулої доби завдали ударів по низці важливих військових об'єктів російської армії. Під ураження потрапили пункти управління, переправа для військової логістики та склад матеріально-технічних засобів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

За інформацією Генштабу, українські військові уразили пункти управління безпілотними літальними апаратами окупантів у районах Малих Щербаків Запорізької області, Костянтинівки, Часового Яру та Зеленого Поля Донецької області, а також Волфінського Курської області РФ.

Окремо українські захисники завдали удару по пункту управління противника в районі Бахмута Донецької області.

Крім того, Сили оборони уразили переправу через річку Мокрі Яли поблизу Веселого на Донеччині. За даними Генерального штабу, російські війська використовували її для військової логістики, перекидання особового складу, озброєння та матеріально-технічних засобів.

Також українські військові завдали удару по складу матеріально-технічних засобів противника в Ішуні на тимчасово окупованій території Криму.

У Генеральному штабі наголосили, що Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії Російської Федерації.

Нагадаємо, що у Тульській області РФ дрони атакували логістичний комплекс Wildberries в Алексіні. Алексін розташований за 59 км від Тули, а пряма відстань від нього до українського кордону становить понад 350 км.

Читайте також:

Теги: війна росія Генштаб Крим

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чому дефіцит товарів небезпечніший для Кремля, ніж санкції
Як зробити, щоб «прості росіяни» захотіли закінчення Путіним війни? 
12 липня, 17:21
Кав'ярня Hogo у Києві, яка зазнала пошкоджень під час масованого обстрілу, відкрилася на наступний день
Нова економічна мапа України: де бізнес заробляє найбільше попри обстріли та блекаути
14 липня, 13:35
Це вже десяте перехоплення російського військового літака цього року, повідомили в польському міноборони
Тричі за три дні: Польща перехопила російські літаки над Балтикою
17 липня, 01:15
У деяких регіонах Росії дизель подорожчав до 150–180 рублів за літр
Паливна криза в Росії дісталася залізниці
27 липня, 23:00
Росіянин Павло Дуров нині перебуває у Франції
ФСБ оголосила Павла Дурова у міжнародний розшук
29 липня, 09:35
Здійнявся дим після вибуху
Ракетний удар по Одесі: є загиблі та постраждалий
11 липня, 12:30
Наслідки російського удару по Одесі 13 липня
«Україні потрібно більше ППО». Зеленський зробив заяву після російської атаки
13 липня, 09:59
Наслідки атаки на логістичні центри Wildberries
Зеленський підтвердив ураження складів Wildberries у РФ
22 липня, 10:40
Під санкції потрапили 23 компанії та пов’язані з ними 20 фізичних осіб
Україна запровадила санкції проти виробників озброєння для РФ
3 серпня, 21:59

Соціум

Вибух у ресторані Москви. Родина командувача воєнно-космічних сил опинилася серед жертв
Вибух у ресторані Москви. Родина командувача воєнно-космічних сил опинилася серед жертв
Дрони атакували один із найбільших нафтопереробних комплексів Росії
Дрони атакували один із найбільших нафтопереробних комплексів Росії
Wildberries може збанкрутувати до кінця року через удари – військовий експерт
Wildberries може збанкрутувати до кінця року через удари – військовий експерт
Генштаб повідомив про нові удари по пунктах управління ворога
Генштаб повідомив про нові удари по пунктах управління ворога
Стали відомі нові подробиці виробництва Patriot для України
Стали відомі нові подробиці виробництва Patriot для України
Україна зриває постачання російської армії ударами по Wildberries – ABC
Україна зриває постачання російської армії ударами по Wildberries – ABC

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
360K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 серпня: ситуація на фронті
145K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 серпня 2026
88K
У Києві затримано ветерана спецпідрозділу Kraken, його командир зробив заяву
62K
Міністр оборони Болгарії отримав «попередження» через МіГ-29 з Польщі
60K
Нарада, після якої ілюзій стало менше
41K
1 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Молдова вводить енергетичні та водні обмеження через критичний рівень води в Дністрі
3 серпня, 21:53
Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в США
3 серпня, 20:05
Понад 2,8 млн пасажирів за місяць: як залізничники долають найскладніший літній сезон
3 серпня, 19:00
Найбільший склад Rozetka вдруге за добу опинився під ударом РФ
2 серпня, 13:06
День Повітряних сил Збройних сил України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
2 серпня, 08:15
Помер один із найвідоміших інфекціоністів Києва Дмитро Дудар
1 серпня, 14:48

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua