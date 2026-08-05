Генштаб повідомив про нові удари по пунктах управління ворога

Сили оборони також уразили переправу, яку окупанти використовували для перекидання військ, і склад матеріально-технічних засобів у тимчасово окупованому Криму

Підрозділи Сил оборони України в ніч проти 5 серпня та протягом минулої доби завдали ударів по низці важливих військових об'єктів російської армії. Під ураження потрапили пункти управління, переправа для військової логістики та склад матеріально-технічних засобів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

За інформацією Генштабу, українські військові уразили пункти управління безпілотними літальними апаратами окупантів у районах Малих Щербаків Запорізької області, Костянтинівки, Часового Яру та Зеленого Поля Донецької області, а також Волфінського Курської області РФ.

Окремо українські захисники завдали удару по пункту управління противника в районі Бахмута Донецької області.

Крім того, Сили оборони уразили переправу через річку Мокрі Яли поблизу Веселого на Донеччині. За даними Генерального штабу, російські війська використовували її для військової логістики, перекидання особового складу, озброєння та матеріально-технічних засобів.

Також українські військові завдали удару по складу матеріально-технічних засобів противника в Ішуні на тимчасово окупованій території Криму.

У Генеральному штабі наголосили, що Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії Російської Федерації.

Нагадаємо, що у Тульській області РФ дрони атакували логістичний комплекс Wildberries в Алексіні. Алексін розташований за 59 км від Тули, а пряма відстань від нього до українського кордону становить понад 350 км.