Трамп відповів на слова Зеленського про російську допомогу Ірану

Президент США заявив, що особисто запитає Володимира Путіна про інформацію, яку раніше озвучив Володимир Зеленський

Президент США Дональд Трамп відреагував на заяву президента України Володимира Зеленського про те, що Росія нібито передавала Ірану супутникові знімки американських військових баз у країнах Перської затоки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Трампа, яку оприлюднив Білий дім.

Американський лідер заявив, що планував особисто з'ясувати це у російського диктатора Володимира Путіна. Під час спілкування з журналістами Трампу нагадали слова Зеленського про те, що Росія передавала Ірану супутникові знімки американських військових об'єктів, щоб допомогти Тегерану визначати потенційні цілі. «Я запитаю про це. Ми дізнаємося», – заявив Трамп.

Водночас президент США зазначив, що навіть якщо така інформація і передавалася, вона, на його думку, не мала суттєвого впливу на американську операцію. «Це не мало великого впливу, тому що ми все повністю вивели з ладу», – сказав він.

Також Трамп згадав про військову співпрацю Росії з Венесуелою. За його словами, Каракас отримав значну кількість російського озброєння, однак це не принесло очікуваного результату.

«У Венесуели було все російське обладнання. Як це спрацювало? Не дуже добре», – додав президент США.

Нагадаємо, 25 липня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія регулярно передавала Ірану супутникові знімки американських військових об'єктів і країн Перської затоки. За його словами, Україна також мала передати партнерам відповідні розвідувальні дані.