Демографиня назвала несподіваний позитивний наслідок, який отримають українці від тривалого стресу через війну

Демографиня прогнозує, що наслідки життя в постійному стресі суспільство відчує через 5-10 років

Війна міняє мислення, тож люди стають більш практичними та схильними не чекати, а діяти

Тривалий стрес, у якому українці живуть роками через війну, матиме наслідки для суспільства. Вони можуть стати нервовішими та дедалі частіше плануватимуть життя лише на коротку перспективу. Водночас у цьому процесі є й несподіваний позитивний бік – люди стають більш практичними та схильними не чекати, а діяти. Як інформує «Главком», про це у проєкті «Планета людей» розповіла директорка та співзасновниця Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук України Елла Лібанова.

За словами науковиці, особливо відчутним хронічний стрес може бути для нинішніх умовно сорокарічних українців. Це люди, які одночасно виховують дітей, заробляють на життя, вирішують житлові питання та часто доглядають за літніми батьками. До тривалої напруги, спричиненої війною, для багатьох додалися ще й роки пандемії.

Демографиня прогнозує, що наслідки такого способу життя суспільство відчує через 5-10 років. Серед них вона називає підвищену нервозність і небажання планувати далеко наперед.

«Будуть думати дуже в короткій перспективі, планувати своє майбутнє в короткій перспективі, навіть не в середній», – зазначила Лібанова.

Утім, саме ця орієнтація на коротку перспективу, на її думку, може мати й позитивний ефект. Люди менше чекатимуть сприятливого моменту і більше зосереджуватимуться на тому, що можна зробити вже зараз.

«Скоріше плюси будуть, пов'язані з короткою перспективою. Треба швидко щось зробити. Не можна сидіти під яблунею, чекати, коли тобі на голову звалиться яблуко. Як мінімум, дерево треба потрусити», – пояснила демографиня.

Демографиня переконана, що повномасштабна війна вже багато чого змінила в самосприйнятті українців. Зокрема, вони почали усвідомлювати себе як єдину націю.

До слова, до 2050 року частка молоді в Україні може різко скоротитися. Країна ризикує стати державою з однією з найменших часток молодого населення у світі. За даними звіту ООН, частка молоді в Україні у 2000 році становила 14,8% (7,35 млн осіб). А вже у 2025 році, за оцінками ООН, складає лише 9%. Очікується, що частка молоді в населенні України впаде до 6,6% (2,3 млн осіб) у 2050-му році.

Нагадаємо, що через війну Україна втратила близько 40% працездатного населення – такі оцінки надали Національний банк та Міністерство економіки. Нині близько 1,7 млн українців, які працювали до початку повномасштабного вторгнення, перебувають за кордоном. Це понад 10% довоєнного економічно активного населення.