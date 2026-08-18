Одночасний удар Росії та Китаю: у НАТО немає плану на випадок війни на два фронти – The Atlantic

В разі одночасного конфлікту США нададуть пріоритет стримуванню Китаю в Азії, а європейці залишуться один на один з росіянами

Північноатлантичний альянс досі не має чіткої стратегії на випадок найгіршого сценарію – одночасного збройного нападу Росії на країну НАТО у Східній Європі та вторгнення Китаю на Тайвань. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Atlantic.

Попри те, що верховний головнокомандувач сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич та колишній голова Військового комітету Альянсу Роб Бауер публічно попереджали про ризик війни на два фронти, військові стратеги Альянсу визнають відсутність готового плану дій. Аналогічні навчання 15-річної давнини вже показували дефіцит ресурсів у США, а відтоді оборонний потенціал союзників лише просів, тоді як Москва і Пекін суттєво наростили виробництво зброї та перевели економіку на військові рейки.

«Скажімо так: це той сценарій, до якого ми зараз не готові. Стратеги Альянсу бачать цю прогалину в плануванні, але закривати її ще не почали», – визнала директорка дослідницького відділу Оборонного коледжу НАТО в Римі Флоренс Гауб.

Як нагадує відставний контрадмірал ВМС США Марк Монтгомері, під час прорахунку війни проти Росії та Китаю 15 років тому результати виявилися невтішними: США не мали ані запасів зброї, ані промислових потужностей для тривалого конфлікту на два фронти. Відтоді ці показники лише погіршилися.

Ситуація ускладнюється тим, що Сполучені Штати наразі залучені до конфлікту в Ірані, витративши значну частину ракет ППО та перекинувши сили з Європи, що створює зручне вікно для агресії. Результати військових симуляцій празького Центру європейських цінностей свідчать, що в разі одночасного конфлікту США нададуть пріоритет стримуванню Китаю в Азії, залишивши європейських союзників сам на сам із російською загрозою.

«Що ми робитимемо? Хто отримає які війська? Було б розумно це продумати. Я переконаний, що якщо Китай піде там на військові дії, він тиснутиме на свого молодшого партнера – Росію під керівництвом Путіна – щоб вона зв'язала нас тут, у Європі», – підкреслив Генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Раніше повідомлялося, що НАТО розробило концепцію дій на випадок можливого вторгнення Росії до країн Балтії. Вона передбачає три основні стратегії, які мають зупинити наступ російських військ і суттєво послабити можливості РФ продовжувати бойові дії.

Йдеться про можливий сценарій російського нападу на Естонію, Латвію або Литву. За даними Bild, відповідні заходи є частиною «Концепції сухопутних бойових дій НАТО», яку переважно розробив американський майор Ендрю Пінгрі.

Нагадаємо, що Росія розгорнула секретні бази, здатні запускати безпілотники великої дальності вглиб території країн НАТО. Журналісти, опираючись на документи та супутникові знімки, виявили щонайменше 10 російських баз, на яких облаштували нові пускові майданчики. Деякі з цих баз уже використовуються для завдання ударів по Україні.