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Російським ударом по Дніпру знищено дітище Маска

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Російським ударом по Дніпру знищено дітище Маска
Росіяни, яких підтримує Трамп, атакували Дніпро та знищили авто Tesla
фото з відкритих джерел

Дніпровський міський голова Борис Філатов опублікував фото понівеченої машини

Під час потужної російської атаки на Дніпро ввечері 28 березня постраждала Tesla – електрокар виробництва американської компанії, яку очолює мільярдер Ілон Маск, відомий своєю прихильністю до Росії. Як інформує «Главком», на це звернув увагу дніпровський міський голова Борис Філатов, опублікувавши відповідне фото.

Мер Дніпра звернувся до своїх закордонних читачів і всіх, хто має акаунт у мережі Х, із проханням поширити це фото.

Знищена російським ударом у Дніпрі автомашина Tesla
Знищена російським ударом у Дніпрі автомашина Tesla
фото: Борис Філатов/Telegram

«Зараз на заході не надто люблять компанію Tesla та всіляко її тролять. Тож, будь ласка, передайте Ілону цю світлину. Бо ж він такий палкий прихильник росіян», – написав Борис Філатов.

Нагадаємо, у Дніпрі всю ніч йшла ліквідація наслідків масованої атаки «шахедами». Пожежі, що виникли, приборкані. Зокрема, загасили вогонь й на території ресторанно-готельного комплексу «Бартоломео». За інформацією Лисака, вогнем знищені чотири приватні будинки, ще щонайменше десять пошкоджені. Понівечені й декілька багатоповерхівок, навчальний заклад, адмінбудівля, складські приміщення, гаражі. Потрощені десятки автомобілей, є знищені мотоцикли. 

За словами очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, кількість постраждалих від обстрілу зросла до 24.

У Дніпрі на 30 березня оголосили день жалоби за чотирма загиблими внаслідок російського удару.

 

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Теги: Борис Філатов Дніпро Tesla Ілон Маск

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