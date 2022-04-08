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    Путін відповість: МЗС Британії відреагувало на обстріл рашистами Краматорська

    Путін відповість: МЗС Британії відреагувало на обстріл рашистами Краматорська
    фото: Павло Кириленко

    Ліз Трасс: «Ми притягнемо до відповідальності Росію і Путіна»

    Після ракетного удару росіян по залізничному вокзалу Краматорська Очільниця МЗС Британії Ліз Трасс пообіцяла притягнути Росію та президента Володимира Вутіна до відповідальності. Про це Трасс написала у Твітері.

    «Приголомшена жахливими повідомленнями про російські ракетні обстріли мирних жителів на залізничному вокзалі Краматорська на сході України. Напади на цивільних осіб є воєнним злочином. Ми притягнемо до відповідальності Росію і Путіна», – наголосила вона.

    Нагадаємо, унаслідок обстрілу рашистами залізничного вокзалу у Краматорську Донецької області загинули 39 людей. Серед загиблих було четверо дітей.

    Як повідомлялося, російські військові обстріляли сьогодні вокзал у Краматорську. Повідомлялося, що внаслідок вибуху касетного боєприпасу загинули понад 30 людей, зокрема двоє дітей, і понад 100 поранені.

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    Теги: росія окупанти війна Донеччина обстріл Велика Британія Україна окупація #stoprussia
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    Путін відповість: МЗС Британії відреагувало на обстріл рашистами Краматорська