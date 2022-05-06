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    Події в Україні

    «Росія принесла серйозні проблеми»: Зеленський – про критичну ситуацію у медицині

    Російські окупанти знищили чи пошкодили в Україні майже 400 медичних закладів - «Росія принесла серйозні проблеми»: Зеленський – про критичну ситуацію у медицині
    Російські окупанти знищили чи пошкодили в Україні майже 400 медичних закладів
    фото з відкритих джерел

    За словами президента Володимира Зеленського, в Україні практично зупинилося лікування хворих на рак

    Через повномасштабне вторгнення Росії в Україні фактично зупинилося лікування людей, яким діагностували рак. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час звернення до учасників благодійного вечора Brave Ukraine.

    Глава держави наголосив, що в країні через війну склалася вкрай складна ситуація у сфері медицини.

    «Росія принесла в Україну, в Європу такі проблеми, які ми й уявити не могли ще кілька місяців тому. Це ускладнений або відсутній доступ до інсуліну для хворих на цукровий діабет. Неможливо провести хірургічні операції», – розповів президент.

    Він зазначив, що в Україні також є брак антибіотиків. Все це, як наголосив Зеленський, є наслідками російської окупації для України.

    Глава держави сказав, що російські окупанти знищили чи пошкодили в Україні майже 400 медичних закладів, серед яких лікарні, пологові будинки, амбулаторії. На тимчасово захоплених територіях на сході та півдні катастрофічна ситуація з доступом до медичних послуг і ліків, пацієнтам не вистачає навіть найпростіших препаратів.

    Нагадаємо, раніше жителька Маріуполя Юлія, яка виживала у блокадному місті разом із трьома доньками одинадцяти, шести та трьох років, розповіла, що дітям доводилося голодувати й пити воду з калюж – це допомогло не отримати зневоднення.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    «Росія принесла серйозні проблеми»: Зеленський – про критичну ситуацію у медицині