«Росія принесла серйозні проблеми»: Зеленський – про критичну ситуацію у медицині

Російські окупанти знищили чи пошкодили в Україні майже 400 медичних закладів

За словами президента Володимира Зеленського, в Україні практично зупинилося лікування хворих на рак

Через повномасштабне вторгнення Росії в Україні фактично зупинилося лікування людей, яким діагностували рак. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час звернення до учасників благодійного вечора Brave Ukraine.

Глава держави наголосив, що в країні через війну склалася вкрай складна ситуація у сфері медицини.

«Росія принесла в Україну, в Європу такі проблеми, які ми й уявити не могли ще кілька місяців тому. Це ускладнений або відсутній доступ до інсуліну для хворих на цукровий діабет. Неможливо провести хірургічні операції», – розповів президент.

Він зазначив, що в Україні також є брак антибіотиків. Все це, як наголосив Зеленський, є наслідками російської окупації для України.

Глава держави сказав, що російські окупанти знищили чи пошкодили в Україні майже 400 медичних закладів, серед яких лікарні, пологові будинки, амбулаторії. На тимчасово захоплених територіях на сході та півдні катастрофічна ситуація з доступом до медичних послуг і ліків, пацієнтам не вистачає навіть найпростіших препаратів.

Нагадаємо, раніше жителька Маріуполя Юлія, яка виживала у блокадному місті разом із трьома доньками одинадцяти, шести та трьох років, розповіла, що дітям доводилося голодувати й пити воду з калюж – це допомогло не отримати зневоднення.