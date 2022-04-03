  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Росія заявила, що для мирного договору Україні потрібно «виконати велику роботу»

    Україна та Росія продовжують переговори в Туреччині - Росія заявила, що для мирного договору Україні потрібно «виконати велику роботу»
    Україна та Росія продовжують переговори в Туреччині
    фото з відкритих джерел

    Російський переговорник Мединський заявив, що проєкт мирного договору поки не готовий

    Член російської делегації на переговорах Володимир Мединський заявив, що проєкт мирного договору Росії та України ще не готовий. Він вважає, що Україні потрібно «виконати велику роботу». Про це ідеться у його коментарі «Інтерфаксу».

    «Щодо готовності драфту договору для зустрічі у верхах – на превеликий жаль, оптимізму Арахамії не поділяю. Нам потрібно виконати ще більшу роботу. І я бачу, що дипломатичні і військові служби України, як мені видається, сильно відстають у реалізації навіть тих домовленостей, які вже досягнуті на політичному рівні», – заявив російський перемовник.

    При цьому Мединський зазначив, що Україна «реалістичніше підходить до ряду питань». За його словами, попередньо узгодженими позиціями залишаються: нейтральний позаблоковий без'ядерний статус; відмова від розміщення іноземних військових баз, військ, наступального озброєння, розробки і виробництва зброї масового ураження; проведення навчань за участю іноземних військ з дозволу держав-гарантів; створення системи міжнародних гарантій безпеки.

    Нагадаємо, голова української делегації на переговорах із Росією Давид Арахамія заявив, що зустріч українського президента Володимира Зеленського та глави держави-агресора Володимира Путіна може відбутися найближчим часом.

    Також Давид Арахамія вважає, що ворог в цілому готовий прийняти умови запропонованого Україною договору.

    Теги: росія окупанти війна військові Україна озброєння Давид Арахамія окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Росія заявила, що для мирного договору Україні потрібно «виконати велику роботу»