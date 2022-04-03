Росія заявила, що для мирного договору Україні потрібно «виконати велику роботу»

Російський переговорник Мединський заявив, що проєкт мирного договору поки не готовий

Член російської делегації на переговорах Володимир Мединський заявив, що проєкт мирного договору Росії та України ще не готовий. Він вважає, що Україні потрібно «виконати велику роботу». Про це ідеться у його коментарі «Інтерфаксу».

«Щодо готовності драфту договору для зустрічі у верхах – на превеликий жаль, оптимізму Арахамії не поділяю. Нам потрібно виконати ще більшу роботу. І я бачу, що дипломатичні і військові служби України, як мені видається, сильно відстають у реалізації навіть тих домовленостей, які вже досягнуті на політичному рівні», – заявив російський перемовник.

При цьому Мединський зазначив, що Україна «реалістичніше підходить до ряду питань». За його словами, попередньо узгодженими позиціями залишаються: нейтральний позаблоковий без'ядерний статус; відмова від розміщення іноземних військових баз, військ, наступального озброєння, розробки і виробництва зброї масового ураження; проведення навчань за участю іноземних військ з дозволу держав-гарантів; створення системи міжнародних гарантій безпеки.

Нагадаємо, голова української делегації на переговорах із Росією Давид Арахамія заявив, що зустріч українського президента Володимира Зеленського та глави держави-агресора Володимира Путіна може відбутися найближчим часом.

Також Давид Арахамія вважає, що ворог в цілому готовий прийняти умови запропонованого Україною договору.