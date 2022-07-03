У низці областей пройдуть дощі з грозами: прогноз погоди на 3 липня

Буде спекотно і штормитиме: прогноз погоди в Україні на 3 липня

У більшості регіонів буде спекотна погода без опадів

Синоптики передають дощі з грозами у низці областей України на 3 липня 2022 року. Однак у більшості регіонів буде спекотна погода без опадів. Про це повідомив Укргідрометцентр.

У західних, Вінницькій та місцями в Житомирській областях погода буде хмарною з проясненнями. Очікуються короткочасний дощ, гроза, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Температура вночі становитиме 14-19°, а вдень 24-29°. На Закарпатті стовпчики термометрів підстрибнуть до 33°,у високогір'ї Карпат очікується близько 20°.

Водночас у ДСНС України попередили про погіршення погоди на заході України та у Вінницькій області.

«Увага! Попередження про погіршення погодних умов! 3 липня у західних та Вінницькій областях грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий)», – йдеться у повідомленні надзвичайників.

На решті території України очікується мінлива хмарність, без опадів. Ввечері в Київській області місцями короткочасний дощ, гроза. Температура повітря в області вночі становитиме 11-16°, в Одеській області – 15-20°, а вдень – 28-33°.

Вітер в Україні переважно північний, 5-10 м/с.