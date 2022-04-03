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    Події в Україні

    У Тернополі та на Рівненщині лунають вибухи. ОНОВЛЕНО

    Тернополяни сьогодні ввечері почули вибухи - У Тернополі та на Рівненщині лунають вибухи. ОНОВЛЕНО
    Тернополяни сьогодні ввечері почули вибухи

    Вечір у місті далеко не тихий

    Увечері 3 квітня мешканці міста Тернопіль почули вибухи. У місті та області, як практично на всій території України, наразі оголошена повітряна тривога.

    Мер Тернополя оприлюднив інформацію про ситуацію в місті.

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    Також про вибухи повідомляють і мешканці Рівненщини.

    Як спочатку стало відомо, начебто також вибухи пролунали в місті Коломия Івано-Франківської області.

    Згодом голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук спростувала цю інформацію.

    «За попередньою інформацією, наразі в області все спокійно», – написала Світлана Онищук.

    Офіційної інформації щодо того, що сталося, наразі немає.

    Відбою тривоги поки не було.

    Нагадаємо, сьогодні окупанти обстріляли Миколаїв та Очаків: є загиблі.

    Також росіяни обстріляли Харків, серед поранених є діти.

    Як повідомлялося, на Луганщині агресори обстріляли монастир.

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    Теги: росія окупанти війна Україна Тернопіль окупація #stoprussia
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    У Тернополі та на Рівненщині лунають вибухи. ОНОВЛЕНО