У Тернополі та на Рівненщині лунають вибухи. ОНОВЛЕНО
Вечір у місті далеко не тихий
Увечері 3 квітня мешканці міста Тернопіль почули вибухи. У місті та області, як практично на всій території України, наразі оголошена повітряна тривога.
Мер Тернополя оприлюднив інформацію про ситуацію в місті.
Також про вибухи повідомляють і мешканці Рівненщини.
Як спочатку стало відомо, начебто також вибухи пролунали в місті Коломия Івано-Франківської області.
Згодом голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук спростувала цю інформацію.
«За попередньою інформацією, наразі в області все спокійно», – написала Світлана Онищук.
Офіційної інформації щодо того, що сталося, наразі немає.
Відбою тривоги поки не було.
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