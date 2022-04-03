У Тернополі та на Рівненщині лунають вибухи. ОНОВЛЕНО

Вечір у місті далеко не тихий

Увечері 3 квітня мешканці міста Тернопіль почули вибухи. У місті та області, як практично на всій території України, наразі оголошена повітряна тривога.

Мер Тернополя оприлюднив інформацію про ситуацію в місті.

Також про вибухи повідомляють і мешканці Рівненщини.

Як спочатку стало відомо, начебто також вибухи пролунали в місті Коломия Івано-Франківської області.

Згодом голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук спростувала цю інформацію.

«За попередньою інформацією, наразі в області все спокійно», – написала Світлана Онищук.

Офіційної інформації щодо того, що сталося, наразі немає.

Відбою тривоги поки не було.

Нагадаємо, сьогодні окупанти обстріляли Миколаїв та Очаків: є загиблі.

Також росіяни обстріляли Харків, серед поранених є діти.

Як повідомлялося, на Луганщині агресори обстріляли монастир.

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