Російські окупанти провели невдалі наступи на трьох напрямках – ISW

РФ закуповує іранські БПЛА, що мають покращити російську повітряну розвідку і точність вогню в Україні

Наступи російських військ були безуспішними на північ від Слов’янська і на схід від Сіверська. Також невдалими були штурми на північ від Харкова. Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

За їхніми даними, російські війська залишаються на оперативній паузі під час війни в Україні. Вони продовжують перегрупування, відпочинок, переобладнання та відновлення. Проте, продовжують бомбардувати критичні райони, щоб створити умови для майбутніх наземних наступальних дій, а також проводять обмежені атаки.

Ключові висновки аналітиків ISW:

повідомляється, що Кремль закуповує іранські БПЛА, які, ймовірно, покращать російську повітряну розвідку і точність непрямого вогню в Україні

російські війська здійснили обмежені та безуспішні наземні наступи на північ від Слов’янська та на схід від Сіверська

загарбники продовжили авіаційні й артилерійські удари в районі Бахмута та Авдіївки

російські війська провели кілька невдалих наземних штурмів на північ від Харкова

окупанти ймовірно, здійснили атаку під чужим прапором на Запорізьку атомну електростанцію в окупованому Енергодарі

російські та українські джерела повідомляли, що 10 липня в Херсоні внаслідок українських ударів було вбито кількох російських офіцерів

українські війська продовжували завдавати ударів по російських складах боєприпасів на південному напрямку.

Як повідомлялося, у ніч на 13 липня в окупованому Луганську знову лунали вибухи, ймовірно, ЗСУ поцілили у склад боєприпасів окупантів. Про вибухи повідомляють місцеві пабліки.

А російські окупанти цієї ночі почали обстрілювати житлові масиви Бахмута.