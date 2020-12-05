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    Події в Україні

    Російські окупанти розлили нафту в Севастопольській бухті

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    <span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><span style="background: transparent;"></span></span></span></span>Великий протичовновий корабель &laquo;Керч&raquo; - Російські окупанти розлили нафту в Севастопольській бухті
    Великий протичовновий корабель «Керч»
    Фото з відкритих джерел

    Витік стався із списаного корабля «Керч»

    В районі Інкерману у Севастопольській бухті, що в окупованому Росією Криму, виявлено нафтову пляму площею близько 85 тис квадратних метрів. Як повідомляє «Коммерсант»,  джерелом забруднення став списаний великий протичовновий корабель «Керч».

    Інформація про забруднення Чорного моря нафтопродуктами надійшла з Севастопольського морського порту. «Недалеко від нафтової плями проводилася розробка «Керчі» на брухт. За словами представника компанії, що виконувала роботи, вода із залишками палива потрапила в море», – уточнили там.

    Фахівці підраховують завдані екології збитки. Корабель «Керч» вже втретє з часів анексії півострова стає учасником надзвичайної пригоди. За даними «Главкому», восени 2014 року на ньому сталася пожежа через загоряння електронагрівального приладу в кубрику. Через шість років, коли судно списали і відправили на розбирання, сталася ще одна пожежа - на нижній палубі загорівся мазут. Людських жертв та постраждалих не було.

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    Теги: пожежа Крим окупанти Севастополь корабель
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