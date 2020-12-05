Російські окупанти розлили нафту в Севастопольській бухті

Витік стався із списаного корабля «Керч»

В районі Інкерману у Севастопольській бухті, що в окупованому Росією Криму, виявлено нафтову пляму площею близько 85 тис квадратних метрів. Як повідомляє «Коммерсант», джерелом забруднення став списаний великий протичовновий корабель «Керч».

Інформація про забруднення Чорного моря нафтопродуктами надійшла з Севастопольського морського порту. «Недалеко від нафтової плями проводилася розробка «Керчі» на брухт. За словами представника компанії, що виконувала роботи, вода із залишками палива потрапила в море», – уточнили там.

Фахівці підраховують завдані екології збитки. Корабель «Керч» вже втретє з часів анексії півострова стає учасником надзвичайної пригоди. За даними «Главкому», восени 2014 року на ньому сталася пожежа через загоряння електронагрівального приладу в кубрику. Через шість років, коли судно списали і відправили на розбирання, сталася ще одна пожежа - на нижній палубі загорівся мазут. Людських жертв та постраждалих не було.