Окупанти викрали мера ще одного українського міста

У полоні опинився мера Дніпрорудного

Сьогодні, 13 березня, мера Дніпрорудного захопили окупанти. Про це повідомив Начальник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

«Військові злочини стають системними. Викрадено міського голову Дніпрорудного Мавєєва Євгена Сергійовича», – написав Старух.

Нагадаємо, раніше окупанти викрали мера Мелітополя Івана Федорова. Замість нього призначили так званого «в.о. мера» – Галину Данильченко.

Данильченко вже записала відеозвернення до мешканців міста.

«Наразі нашим основним завданням є підлаштувати всі механізми під нову дійсність. Для того, щоб почати жити по-новому», – сказала жінка.

Вона також додала, що у місті діють «екстремісти, які хочуть підірвати порядок», а також зараз опрацьовується механізм створення «комітету народних обранців».

Вона називає учасників акцій протесту, які виходить із українськими прапорами, «людьми, які намагаються дестабілізувати ситуацію». Акції містян називає «екстриміськими діями».

Місцевих депутатів жінка також закликає служити окупантам.

ЗМІ пишуть, що у VIII скликанні Верховної Ради Галина працювала помічником народного депутата Євгена Балицького. 2015 року її обрали депутатом міськради Мелітополя від партії «Опозиційний блок», також Галина Данильченко отримала пост секретаря міськради. 2020 року вона знову отримала депутатський мандат у міськраді Мелітополя від партії «Опозиційний блок», пише видання «Наше місто».

Нагадаємо, що Мелітополь залишається заблокованим, у місті гуманітарна криза.

Раніше жителі Мелітополя відмовились виконувати вказівки окупантів.

Наапередодні окупанти викрали депутатку Запорізької облради.

Читайте також: