Напад РФ на Україну засудили навіть європейські «друзі Путіна»

Лідери фракції AfD у Бундестазі Аліса Вайдель і Тіно Хрупалла заявили, що напад нічим не виправданий

Проросійський президент Чехії Мілош Земан вперше за останні вісім років виступив із засудженням агресії РФ.

Після військової агресії Росії проти України навіть політичні сили та окремі політики, яких зазвичай називають «друзями Путіна», виступили з засудженням його дій. Зокрема, напад Росії на Україну засудила право популістська «Альтернатива для Німеччини» (AfD). Лідери фракції AfD у Бундестазі Аліса Вайдель і Тіно Хрупалла, який також є лідером партії, заявили в четвер, що напад нічим не виправданий.

«Росія повинна негайно припинити бойові дії та вивести свої війська з України», –заявили в партії. Міждержавні конфлікти можна вирішувати лише за столом переговорів, йдеться у спільній заяві.

Проросійський президент Чехії Мілош Земан взагалі вперше за останні вісім років виступив із засудженням агресії РФ.

«Цим актом Росія чинить злочин проти миру. Я сказав кілька днів тому, що росіяни не божевільні і що вони не нападуть на Україну. Визнаю, що я помилився», – заявив він у телезверненні.

«Я глибоко вражений військовим нападом Російської Федерації на Україну, який почався вночі» – сказав президент Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Тіні Кокс, якого вважають відкритим «агентом Кремля». «Я закликаю Російську Федерацію негайно припинити військові дії та вивести свої сили з України. Ця атака є явним порушенням принципів і цінностей, які відстоюють Рада Європи та її держави-члени. Це вимагає жорсткої та консолідованої реакції нашої Організації», – наголосив він.

У зв’язку з цим він скликає термінове засідання Спільного комітету між Комітетом міністрів і Парламентською асамблеєю Ради Європи для координації узгодженої реакції на цю «безпрецедентну кризу в Європі».

Французька ультраправа націоналістка Марін Лепен, чия партія офіційно отримувала фінансування з Росії, наразі не робила офіційних заяв. Натомість вона погодилася не приходити на передвиборче телешоу Élysée 2022 у четвер – ефірний час віддадуть спецвипуску про Україну.

Нагадаємо, Польща та країни Балтії розпочинають консультації щодо статті НАТО про «загрозу безпеці союзника».

Крім того,Європейські акції обвалились після нападу Путіна на Україну.

Відома перша реакція світу на вторгення в Україну: «Світ не забуде Росії цієї ганьби».

Нагадаємо, після оголошення президентом РФ Володимиром Путіним військової операції в Україні, розпочався масований обстріл об’єктів військової інфраструктури у різних містах.

Вже відомо, що Росія вторглася в Україну з території Білорусі. Прикордонники повідомляють, що російські війська атакували Україну у п'ятьох областях і з окупованого Криму.

Станом на цю годину від рук окупанта загинуло понад 40 військових ЗСУ.

Збройні сили дають відсіч загарбнику. Військові збили шостий літак окупантів. Російські танки палають під Харковом (фото, відео).

Верховний головнокомандувач ЗСУ, тобто президент Володимир Зеленський віддав наказ завдавати максимальних втрат окупантам.

Нацполіція посилила охорону по всій Україні та звернулася до громадян. Поліція просить громадян зберігати спокій та керуватися лише інформацією, отриманою з офіційних джерел.

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