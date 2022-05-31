31 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Останній день травня колись вважали дівочим святом
31 травня – Всесвітній День боротьби з тютюнопалінням, Всесвітній день блондинок. Православна церква 31 травня вшановує пам'ять сімох мучениць, постраждалих за віру, і племінника однієї з них, мученика Федота.
Всесвітній день без тютюну
Всесві́тній день без тютюну – встановлений у 1987 році Всесвітньою організацією охорони здоров'я, святкують 31 травня кожного року. В цей день по всьому світу проходять антитютюнові акції.
На сьогоднішній день, за даними звіту Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), від вживання тютюну щороку помирає понад 5 мільйонів людей; очікується, що до 2030 року ця цифра зросте до 8 мільйонів смертей щорічно. У Європейському регіоні тютюн винен у смерті близько 1,6 мільйона людей на рік.
Всесвітній день блондинок
Останній весняний день – не привід сумувати, адже 31 травня своє свято святкує уся світловолоса частина жінок планети. Міжнародний день білявок – свято молоде. Існує декілька варіантів його появи.
Згідно з першим, це свято провели в Америці 9 червня 2001 року. Команда адвокатес-білявок вирішила показати своїм чоловікам-колегам, що вони розуміються на юриспруденції не гірше за них. Заснування цього свята – символ захисту інтересів та прагнення довести усім, що колір волосся не впливає на інтелект.
Другий варіант походження розповідає, що вперше це свято відзначили у 2006 році гучною подією – проведенням премії «Діамантова шпилька». Блондинки вирішили самі віддати собі шану та показати, що вони не тільки головні героїні анекдотів, володарки перекису водню, гламуру, миттєвої засмаги та заручниці відомої жіночої логіки, а ще й успішні жінки. Номінантками були відомі актриси, спортсменки, бізнес-леді, співачки.
Цей день точно дуже важливий для блондинок, адже вчені запевняють, що сьогодні натуральний блонд більш виключення, ніж правило.
Яке церковне свято
Сьогодні, 31 травня, у православній церкві вшановують пам’ять Федота Вівсяника та Семи дів-мучениць, які постраждали за віру в Хориста в IV столітті. Страждання дів були описані у працях мученика Федота – родича одного із загиблих.
До речі, Федота на Русі вважали помічником весни, примовляючи: «Прийде Федот – останній дуб лист розгорне». Якщо на Федота дуб розгортав листя, то вважали, що врожай буде багатим. Також намагалися саме 31 травня посіяти льон, примовляючи: «Сіють льон у семи Оленя».
Інші назви свята: «Вівсяник», «Житник», «Сім дів».
Традиції та обряди
На Федота Вівсяника люди спостерігають за дубом і визначають, яким буде урожай хліба.
Молоді приходять до дуба і тричі, тримаючись за руки, обходять його колом. Вважається, що після такого обряду їх союз буде таким же вічним і незламним, як це дерево.
У цей день люди лікують біль у спині за допомогою спеціальної змови. Вони вимовляють її над зрізаною гілочкою осики. У народі вірять: той, хто зробить все правильно, ніколи не згадає про болі в спині і попереку.
Народні прикмети:
- Листя дуба повністю розпустилися – чекай доброго врожаю
- Зозуля 31 травня довго і без зупинки кує – прохолодні ранки закінчилися, і можна насолоджуватись теплими днями
- Дуб розпустив листя раніше ясена – прикмета, яка дозволяє вирішити, що літо буде засушливим
- Сполохи грають – чекай зміни погоди
- Сонце 31 травня опускається в серпанок, буде дощ, а хмарно – буде погана погода
- Хмара дощова шумить – чекай граду та вітру
- До вечора купчасті хмари не пройшли – прикмета до того, що погода зіпсується
- Під час заходу сонце стало блідим – буде дощ
- На дубі листя розвернулися і почали швидко зростати – щука добре ловитися буде
- Увечері чайки кричать – ясна погода буде.
Що рекомендується робити:
- У цей день знахарі лікували болі в спині.
- Останній день травня вважали дівочим святом. До Семи дів сільські свахи підшукували неодруженим чоловікам наречених з молодих та незаміжніх дівчат.
- Рекомендується цього дня знайомитися – до довгих стосунків.
Чого не варто робити:
- Категорично не можна рубати дерева, адже у цей день дякують Феодоту, котрий беріг дерева та вівсяні культури.
- Не можна надміру веселитися.
- Не рекомендується сваритися: сварка буде затяжною.
Іменини:
31 травня День ангела відзначають: Олександра, Андрій, Богдан, Василь, Давид, Денис, Ісаак, Клавдія, Христина, Лев, Макар, Матрона, Михайло, Павло, Петро, Семен, Фаїна, Федот, Юліан, Юлія.