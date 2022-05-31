31 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Останній день травня колись вважали дівочим святом

31 травня – Всесвітній День боротьби з тютюнопалінням, Всесвітній день блондинок. Православна церква 31 травня вшановує пам'ять сімох мучениць, постраждалих за віру, і племінника однієї з них, мученика Федота.

Всесвітній день без тютюну

Всесві́тній день без тютюну – встановлений у 1987 році Всесвітньою організацією охорони здоров'я, святкують 31 травня кожного року. В цей день по всьому світу проходять антитютюнові акції.

На сьогоднішній день, за даними звіту Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), від вживання тютюну щороку помирає понад 5 мільйонів людей; очікується, що до 2030 року ця цифра зросте до 8 мільйонів смертей щорічно. У Європейському регіоні тютюн винен у смерті близько 1,6 мільйона людей на рік.

Всесвітній день блондинок

Останній весняний день – не привід сумувати, адже 31 травня своє свято святкує уся світловолоса частина жінок планети. Міжнародний день білявок – свято молоде. Існує декілька варіантів його появи.

Згідно з першим, це свято провели в Америці 9 червня 2001 року. Команда адвокатес-білявок вирішила показати своїм чоловікам-колегам, що вони розуміються на юриспруденції не гірше за них. Заснування цього свята – символ захисту інтересів та прагнення довести усім, що колір волосся не впливає на інтелект.

Другий варіант походження розповідає, що вперше це свято відзначили у 2006 році гучною подією – проведенням премії «Діамантова шпилька». Блондинки вирішили самі віддати собі шану та показати, що вони не тільки головні героїні анекдотів, володарки перекису водню, гламуру, миттєвої засмаги та заручниці відомої жіночої логіки, а ще й успішні жінки. Номінантками були відомі актриси, спортсменки, бізнес-леді, співачки.

Цей день точно дуже важливий для блондинок, адже вчені запевняють, що сьогодні натуральний блонд більш виключення, ніж правило.

Яке церковне свято

Сьогодні, 31 травня, у православній церкві вшановують пам’ять Федота Вівсяника та Семи дів-мучениць, які постраждали за віру в Хориста в IV столітті. Страждання дів були описані у працях мученика Федота – родича одного із загиблих.

До речі, Федота на Русі вважали помічником весни, примовляючи: «Прийде Федот – останній дуб лист розгорне». Якщо на Федота дуб розгортав листя, то вважали, що врожай буде багатим. Також намагалися саме 31 травня посіяти льон, примовляючи: «Сіють льон у семи Оленя».

Інші назви свята: «Вівсяник», «Житник», «Сім дів».

Традиції та обряди

На Федота Вівсяника люди спостерігають за дубом і визначають, яким буде урожай хліба.

Молоді приходять до дуба і тричі, тримаючись за руки, обходять його колом. Вважається, що після такого обряду їх союз буде таким же вічним і незламним, як це дерево.

У цей день люди лікують біль у спині за допомогою спеціальної змови. Вони вимовляють її над зрізаною гілочкою осики. У народі вірять: той, хто зробить все правильно, ніколи не згадає про болі в спині і попереку.

Народні прикмети:

Листя дуба повністю розпустилися – чекай доброго врожаю

Зозуля 31 травня довго і без зупинки кує – прохолодні ранки закінчилися, і можна насолоджуватись теплими днями

Дуб розпустив листя раніше ясена – прикмета, яка дозволяє вирішити, що літо буде засушливим

Сполохи грають – чекай зміни погоди

Сонце 31 травня опускається в серпанок, буде дощ, а хмарно – буде погана погода

Хмара дощова шумить – чекай граду та вітру

До вечора купчасті хмари не пройшли – прикмета до того, що погода зіпсується

Під час заходу сонце стало блідим – буде дощ

На дубі листя розвернулися і почали швидко зростати – щука добре ловитися буде

Увечері чайки кричать – ясна погода буде.

Що рекомендується робити:

У цей день знахарі лікували болі в спині.

Останній день травня вважали дівочим святом. До Семи дів сільські свахи підшукували неодруженим чоловікам наречених з молодих та незаміжніх дівчат.

Рекомендується цього дня знайомитися – до довгих стосунків.

Чого не варто робити:

Категорично не можна рубати дерева, адже у цей день дякують Феодоту, котрий беріг дерева та вівсяні культури.

Не можна надміру веселитися.

Не рекомендується сваритися: сварка буде затяжною.

Іменини:

31 травня День ангела відзначають: Олександра, Андрій, Богдан, Василь, Давид, Денис, Ісаак, Клавдія, Христина, Лев, Макар, Матрона, Михайло, Павло, Петро, Семен, Фаїна, Федот, Юліан, Юлія.