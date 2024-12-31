Понад 11 тис. дронів та 1,3 тис. ракет. Сили ППО підбили підсумки за 2024 рік

У 2024-му ворог застосував по об’єктах критичної інфраструктури України значно більше ракет та ударних БпЛА, ніж торік

Цього року ворожі літаки запустили по прифронтових територіях десятки тисяч керованих авіабомб

Протягом 2024 року Україна збила понад 1,3 тис. ракет різних типів, 11,2 тис. ударних безпілотників, 3,2 тис. розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня, 40 російських літаків і шість вертольотів. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Авіація Повітряних сил протягом року виконала понад 20 тис. літаковильотів, майже 9 тис. із них – на бойове застосування західних засобів ураження.

Як порівняти з попереднім роком, у 2024-му ворог застосував по об’єктах критичної інфраструктури України значно більше ракет та ударних дронів. Окрім того, з’явилася велика кількість безпілотників, що імітують справжні Shahed – так ворог намагається перевантажити українську протиповітряну оборону.

Цього року ворожі літаки запустили по прифронтових територіях десятки тисяч керованих авіабомб. Росія також наростила виробництво і застосування по Україні балістичних ракет, зокрема північнокорейських KN-23.

Нагадаємо, за 2024 рік в Києві прозвучало 500 повітряних тривог, під час яких збройні сили Росії завдали по столиці України майже 200 повітряних ударів. Про це повідомляє начальник КМВА Сергій Попко.

Так, російські війська застосували проти Києва понад 1,6 тис. засобів ураження різного типу:

понад 1,3 БпЛА;

понад 200 крилатих ракет (Х-101/Х-59/Х-69/Іскандер-К/Калібр);

24 балістичні ракети (Іскандер-М/КN-23);

22 аеробалістичні ракети «Кинджал»;

7 гіперзвукових ракет «Циркон».

Також із 2022 року внаслідок російських повітряних атак у Києві загинуло понад 1 300 мирних мешканців, включно з 11 дітьми. Про це заявив перший заступник глави КМДА Микола Поворозник, передає «Вечірній Київ». Поворозник наголосив, що багато хто з киян почав легковажно ставитися до своєї безпеки. Люди не завжди спускаються в укриття, не завжди ховаються від небезпеки, і це призводить до страшних наслідків. Особливо останні трагедії, зокрема загибель дітей, показують, що нехтувати правилами безпеки не можна.