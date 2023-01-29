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Розглянули ймовірні дії ворога: Зеленський провів засідання Ставки

Надія Карбунар
glavcom.ua
Розглянули ймовірні дії ворога: Зеленський провів засідання Ставки
На війні не буває вихідних, вважає Зеленський
фото з відкритих джерел

Присутні заслухали доповіді щодо оперативної обстановки на фронті

Президент України Володимир Зеленський провів 29 січня чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Про це глава держави повідомив у Telegram.

«На війні не буває вихідних, особливо коли мова йде про нашу свободу та вільну від окупантів Україну!», – зауважив Зеленський.

Зазначається, що присутні заслухали доповіді щодо оперативної обстановки на фронті, зокрема на Донецькому напрямку та на півдні.

«Розглянули важливу інформацію від розвідки щодо ймовірних дій ворога на найближчий період. Готуємося до всіх можливих подій.

Обговорили питання забезпечення ключових потреб сил оборони України в основних зразках озброєння, військової техніки та боєприпасів для проведення операцій, запланованих на 2023 рік.

2023-й має бути й обов’язково буде роком нашої перемоги!», – написав президент.

Раніше президент України Володимир Зеленський запровадив черговий пакет санкції проти Росії. На цей раз обмеження стосуватимуться юридичних і фізичних осіб, яких РФ використовує для залізничних перевезень. Про це Зеленський заявив у своєму зверненні.

 

 

Теги: озброєння президент Володимир Зеленський

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