  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Жириновського хоронили в закритій труні: що це означає (фото, відео)

    Росіяни пишуть, що скандальний політик міг інсценувати свою смерть, тому його тіло не показували - Жириновського хоронили в закритій труні: що це означає (фото, відео)
    Росіяни пишуть, що скандальний політик міг інсценувати свою смерть, тому його тіло не показували
    скріншот із відео

    Екссоратник політика вказав на дивний момент

    Тіло скандального голови ЛДПР Володимира Жириновського 8 квітня привезли до московського храму Христа Спасителя на відспівування в закритій труні. Хоча пізніше кришку відкрили, камери були направлені так, щоб небіжчика не було видно. На дивний факт вказали користувачі соціальних мереж і навіть колишній підлеглий кремлівського політика Дмитро Носов.

    Останній припустив: це свідчить про те, що Жириновський помер не 6 квітня (цього дня в Держдумі офіційно підтвердили смерть лідера ЛДПР), а набагато раніше.

    «Насправді, я думаю, що вже давно [помер], просто приховували... Щоб не розбурхувати суспільство на початку «спецоперації», – написав Носов у Telegram.

    Інтернет-користувачі також звернули увагу, що тіло 75-річного Жириновського приховували від публіки.

    Дехто вважає, що після тривалої коронавірусної хвороби труп має поганий вигляд. Інші дотримуються думки, що з моменту смерті до похорону пройшло багато часу.

    Звучали й цікавіші версії: наприклад, що Жириновський нібито «інсценував» свою кончину.

    screenshot-www.obozrevatel.com-2022.04.08-11_32_54

    Додамо, що відспівування скандального росіянина транслювалося пропагандистами у прямому ефірі. Коли кришку труни відчинили, камери були спрямовані на неї, а не на тіло.

    Релігійну службу у храмі Христа Спасителя проводив особисто патріарх РПЦ Кирило. Поховають тіло на Новодівичому цвинтарі.

    ЗМІ писали, що причина смерті Жириновського – Covid-19, яким він заразився, незважаючи на вісім щеплень. До лікарні з ускладненнями він потрапив 9 лютого.

    Медики виявили в лідера ЛДПР велике ураження легень (75%). Пацієнта під'єднали до апарату штучної вентиляції, періодично його вводили в медикаментозний сон.

    Нагадаємо, диктатор Росії Володимир Путін особисто приїхав на похорон українофоба, лідера ЛДПР Володимира Жириновського.

    Як відомо, про госпіталізацію українофоба Володимира Жириновського стало відомо 9 лютого. За даними джерел російських медіа, у політика діагностували 75% ураження легень на тлі інфікування коронавірусом. 25 березня російські ЗМІ повідомили про смерть Жириновського. Однак тоді спростували ці заяви.

    Теги: росія окупанти ЗМІ війна РПЦ політика смерть Україна Telegram хвороби окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Жириновського хоронили в закритій труні: що це означає (фото, відео)