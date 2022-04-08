Жириновського хоронили в закритій труні: що це означає (фото, відео)

Росіяни пишуть, що скандальний політик міг інсценувати свою смерть, тому його тіло не показували

Екссоратник політика вказав на дивний момент

Тіло скандального голови ЛДПР Володимира Жириновського 8 квітня привезли до московського храму Христа Спасителя на відспівування в закритій труні. Хоча пізніше кришку відкрили, камери були направлені так, щоб небіжчика не було видно. На дивний факт вказали користувачі соціальних мереж і навіть колишній підлеглий кремлівського політика Дмитро Носов.

Останній припустив: це свідчить про те, що Жириновський помер не 6 квітня (цього дня в Держдумі офіційно підтвердили смерть лідера ЛДПР), а набагато раніше.

«Насправді, я думаю, що вже давно [помер], просто приховували... Щоб не розбурхувати суспільство на початку «спецоперації», – написав Носов у Telegram.

Інтернет-користувачі також звернули увагу, що тіло 75-річного Жириновського приховували від публіки.

Дехто вважає, що після тривалої коронавірусної хвороби труп має поганий вигляд. Інші дотримуються думки, що з моменту смерті до похорону пройшло багато часу.

Звучали й цікавіші версії: наприклад, що Жириновський нібито «інсценував» свою кончину.

Додамо, що відспівування скандального росіянина транслювалося пропагандистами у прямому ефірі. Коли кришку труни відчинили, камери були спрямовані на неї, а не на тіло.

Релігійну службу у храмі Христа Спасителя проводив особисто патріарх РПЦ Кирило. Поховають тіло на Новодівичому цвинтарі.

ЗМІ писали, що причина смерті Жириновського – Covid-19, яким він заразився, незважаючи на вісім щеплень. До лікарні з ускладненнями він потрапив 9 лютого.

Медики виявили в лідера ЛДПР велике ураження легень (75%). Пацієнта під'єднали до апарату штучної вентиляції, періодично його вводили в медикаментозний сон.

Нагадаємо, диктатор Росії Володимир Путін особисто приїхав на похорон українофоба, лідера ЛДПР Володимира Жириновського.

Як відомо, про госпіталізацію українофоба Володимира Жириновського стало відомо 9 лютого. За даними джерел російських медіа, у політика діагностували 75% ураження легень на тлі інфікування коронавірусом. 25 березня російські ЗМІ повідомили про смерть Жириновського. Однак тоді спростували ці заяви.