Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Розтратив майже 1,9 млн грн на закупівлях для шкіл: на Хмельниччині ув'язнили голову громади

Катерина Петрик
glavcom.ua
Катерина Петрик
google social img telegram social img facebook social img
Розтратив майже 1,9 млн грн на закупівлях для шкіл: на Хмельниччині ув'язнили голову громади
Щоб приховати відсутність поставки, голова громади оформив неправдиві офіційні документи
фото: Офіс Гепрокурора

На момент перерахування бюджетних коштів техніки у навчальному закладі не було

Суд визнав винним голову однієї з громад Хмельницької області у розтраті бюджетних коштів та службовому підробленні. За даними прокуратури, посадовець заволодів майже 1,9 млн грн, які були передбачені на закупівлю обладнання для навчальних закладів, пише «Главком».

Йдеться, зокрема, про придбання лазертаг-комплектів для предмета «Захист України» та мультимедійного обладнання для Нової української школи.

Лазерташ - це система безпечного інфрачервоного (ІЧ) бою
Лазерташ - це система безпечного інфрачервоного (ІЧ) бою
фото: Захист України

«За документами обладнання нібито вже було поставлене та передане на зберігання. Насправді на момент перерахування бюджетних коштів техніки у навчальному закладі не було», – пише Офіс Генпрокурора.

Щоб приховати відсутність поставки, голова громади оформив неправдиві офіційні документи. Реально обладнання доставили до школи лише у лютому 2025 року – вже після початку кримінального провадження.

«Прокурори Хмельницької обласної прокуратури довели в суді вину у розтраті бюджетних коштів та службовому підробленні. Вирок – 7 років позбавлення волі, заборона обіймати відповідні посади на 3 роки та конфіскація майна», – йдеться у повідомленні.

Раніше «Главком» писав про те, що міському голові міста Українка, що на Київщині, повідомили про підозру в заволодінні землею та розтраті бюджетних коштів на загальну суму понад 75 млн грн.

Нагадаємо, правоохоронці повідомили про підозру одному із заступників міського голови Бучі у розтраті понад 3 млн грн бюджетних коштів, виділених на відновлення житлових будинків, що були пошкоджені обстрілами російських окупантів. Йдеться про заступника мера Бучі Дмитра Чейчука. За даними слідства, після деокупації Бучанської громади посадовець уклав низку угод із підрядником про проведення капітального ремонту покрівель у п’яти багатоквартирних будинках, які зазнали пошкоджень під час бойових дій.

Читайте також:

Теги: Хмельниччина кримінал прокуратура

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Події в Україні

Розтратив майже 1,9 млн грн на закупівлях для шкіл: на Хмельниччині ув'язнили голову громади
Розтратив майже 1,9 млн грн на закупівлях для шкіл: на Хмельниччині ув'язнили голову громади
Уражено ангари з винищувачами на аеродромі «Саки» в Криму
Уражено ангари з винищувачами на аеродромі «Саки» в Криму
Ігор Смілянський заявив, що залишається на посаді очільника «Укрпошти»
Ігор Смілянський заявив, що залишається на посаді очільника «Укрпошти»
Окупанти атакували дроном маршрутку в Херсоні: загинули люди (фото)
Окупанти атакували дроном маршрутку в Херсоні: загинули люди (фото)
Удар по АЗС на Дніпропетровщині: рятувальники показали наслідки
Удар по АЗС на Дніпропетровщині: рятувальники показали наслідки
Карта бойових дій в Україні станом на 1 липня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 1 липня 2026 року

Новини

В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 1 липня 2026
Сьогодні, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 30 червня 2026
Вчора, 05:59
Вибухи в окупованому Донецьку, замах на українського олігарха у Монако: головне за ніч 30 червня
Вчора, 05:35
В Україні сильна спека: погода на 29 червня 2026
29 червня, 05:59
В Україні спекотно: погода на 28 червня 2026
28 червня, 05:59
Коли Україна передасть Південній Кореї полонених військових КНДР? Сеул зробив заяву
23 червня, 11:54

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua