Розтратив майже 1,9 млн грн на закупівлях для шкіл: на Хмельниччині ув'язнили голову громади

На момент перерахування бюджетних коштів техніки у навчальному закладі не було

Суд визнав винним голову однієї з громад Хмельницької області у розтраті бюджетних коштів та службовому підробленні. За даними прокуратури, посадовець заволодів майже 1,9 млн грн, які були передбачені на закупівлю обладнання для навчальних закладів, пише «Главком».

Йдеться, зокрема, про придбання лазертаг-комплектів для предмета «Захист України» та мультимедійного обладнання для Нової української школи.

Лазерташ - це система безпечного інфрачервоного (ІЧ) бою фото: Захист України

«За документами обладнання нібито вже було поставлене та передане на зберігання. Насправді на момент перерахування бюджетних коштів техніки у навчальному закладі не було», – пише Офіс Генпрокурора.

Щоб приховати відсутність поставки, голова громади оформив неправдиві офіційні документи. Реально обладнання доставили до школи лише у лютому 2025 року – вже після початку кримінального провадження.

«Прокурори Хмельницької обласної прокуратури довели в суді вину у розтраті бюджетних коштів та службовому підробленні. Вирок – 7 років позбавлення волі, заборона обіймати відповідні посади на 3 роки та конфіскація майна», – йдеться у повідомленні.

Раніше «Главком» писав про те, що міському голові міста Українка, що на Київщині, повідомили про підозру в заволодінні землею та розтраті бюджетних коштів на загальну суму понад 75 млн грн.

Нагадаємо, правоохоронці повідомили про підозру одному із заступників міського голови Бучі у розтраті понад 3 млн грн бюджетних коштів, виділених на відновлення житлових будинків, що були пошкоджені обстрілами російських окупантів. Йдеться про заступника мера Бучі Дмитра Чейчука. За даними слідства, після деокупації Бучанської громади посадовець уклав низку угод із підрядником про проведення капітального ремонту покрівель у п’яти багатоквартирних будинках, які зазнали пошкоджень під час бойових дій.