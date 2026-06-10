Прокуратура оскаржить занадто м'який вирок вітчиму-ґвалтівнику з Київщини

Прокуратура наполягатиме на довічному позбавленні волі

В Ірпені суд виніс вирок 46-річному жителю Бучанського району за систематичне зґвалтування малолітньої падчерки. Чоловіка засудили до 15 років ув'язнення, проте прокуратура вважає цей вирок надто м’яким і вимагатиме в апеляції довічного позбавлення волі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської обласної прокуратури.

Слідство встановило, що засуджений проживав разом із матір’ю дівчинки та їхнім спільним молодшим сином. Починаючи з квітня 2023 року, коли падчерці було лише 12 років, він систематично вчиняв щодо неї дії сексуального характеру. Насильство тривало понад рік. Чоловік користувався безпорадним станом дитини та її залежністю від дорослих.

Дівчинка тривалий час мовчала, але згодом кілька разів розповідала про домагання вітчима своїй матері. Однак та наказала дитині терпіти, пообіцявши, що вони скоро переїдуть. Лише восени 2024 року потерпіла наважилася розповісти про все вчителям та правоохоронцям.

Попри те, що обвинувачений не визнав своєї вини, прокурори надали суду повну сукупність доказів: висновки експертів та показання свідків.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 4 та ч. 6 ст. 152 КК України (зґвалтування та повторне зґвалтування малолітньої особи, вчинене членом сім'ї). Матір постраждалої дівчинки вже позбавили батьківських прав. Наразі потерпіла разом із молодшим братом перебувають у спеціалізованому центрі для дітей.

Нагадаємо, на Харківщині чоловік, який протягом восьми місяців ґвалтував 11-річну падчерку, отримав довічне позбавлення волі. Дівчинка – рідна донька героя України, який загинув на фронті захищаючи державу. У цій справі прокурори Харківщини довели шість епізодів злочину. Злочинець поступово завойовував довіру, увійшов у родину, тривалий час прикидався турботливим, а згодом вчинив насильство. Ґвалтівник свідомо і продумано обирав для наруги саме ті моменти, коли матері не було вдома і він залишався сам-на-сам з дівчинкою.

До слова, ювенальні прокурори Немирівської окружної прокуратури довели у суді вину 46-річного жителя Вінницького району, якого обвинувачували у систематичному зґвалтуванні малолітньої дитини. Колегія суддів призначила чоловікові максимально можливе покарання – довічне позбавлення волі.