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Розтрата 3 млн грн на відбудові після окупації: заступнику мера Бучі оголошено підозру

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Розтрата 3 млн грн на відбудові після окупації: заступнику мера Бучі оголошено підозру
Посадовцю загрожує до 12 років позбавлення волі
фото: Прокуратура України

Заступника міського голови Бучі підозрюють у причетності до схеми із завищення цін на ремонт покрівель у п'яти пошкоджених окупантами будинках

Правоохоронці повідомили про підозру одному із заступників міського голови Бучі у розтраті понад 3 млн грн бюджетних коштів, виділених на відновлення житлових будинків, що були пошкоджені обстрілами російських окупантів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Київської обласної прокуратури.

У правоохоронних органах журналістам «Суспільного» підтвердили, що йдеться про заступника мера Бучі Дмитра Чейчука.

За даними слідства, після деокупації Бучанської громади посадовець уклав низку угод із підрядником про проведення капітального ремонту покрівель у п’яти багатоквартирних будинках, які зазнали пошкоджень під час бойових дій.

За матеріалами справи, під час виконання робіт до кошторисної документації вносилися завищені ціни на будівельні матеріали. Попри це посадовець підписував акти виконаних робіт, які стали підставою для перерахування бюджетних коштів підрядній організації.

«За результатами проведених експертиз та перевірок встановлено збитки на загальну понад 3 млн 164 тис. грн», – йдеться у повідомленні.

Справу розслідують за ч. 5 ст. 191 КК України – розтрата чужого майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану, а також за ч. 4 ст. 191 КК України – розтрата майна у великих розмірах, вчинена повторно в умовах воєнного стану. Посадовцю загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, правоохоронці Київщини повідомили про підозру двом керівникам житлово-будівельних кооперативів, які організували шахрайську схему під виглядом будівництва багатоповерхівок у Бучі. За даними слідства, зловмисники ошукали щонайменше 66 громадян на загальну суму понад 35,5 млн грн. 

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Теги: Буча Київщина мер будівництво

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